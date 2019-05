Zezão, o Comunicador, o Ator, o Político... o Amigo: descanse em paz!

A APJOR E JORNAL UNIÃO se solidarizam com os familiares, colegas e amigos do comunicador José Maria Makiolke (O ZEZÃO DA PAIQUERE). Sua morte provoca dor e sofrimento a todos aqueles que acompanharam sua longa e brilhante trajetória no rádio, na TV e também como vereador em Londrina. Sua voz e sagacidade estarão sempre vivas na memória desta cidade que ele tanto amava: "Alegria, alegria, Alegria gente boa", "Vamos em frente que atrás vem gente". Carregar seu legado será nossa maior homenagem. Descanse em paz, Zezão!

Valdemir Camargo - Presidente da Associação Paranaense de Mídias Impressas e Eletrônicas e, Diretor do JORNAL UNIÃO