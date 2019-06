Fechem as portas, o Brasil vai jogar

Enganar a população é uma arte que vem sendo desenvolvida desde os tempos da independência. De uma forma geral vale para toda a América Latina. De um lado uma elite que iniciou sua carreira de dominação apoiada no trabalho escravo de negros e índios e a posse de grandes latifúndios ou minas de metais preciosos. Do lado Atlântico o cultivo da cana, a instalação de um sistema de produção de cana de açúcar e o resultado enviado para os financiadores que refinavam, distribuíam na Europa e ficavam com os lucros. Tocado com mão de obra escrava africana. Do lado do Pacífico as minas de prata e ouro que carregavam os navios, legais ou de contrabando, e eram os responsáveis para atender a política econômica da época, o mercantilismo, cuja matriz principal era apoiada na balança comercial favorável. Os metais serviam para compensar a falta de produtos para a venda. Tocado com a mão de obra escráva indígena, em um sistema conhecido como mitayo, ou seja trabalho sob a terra até a morte.

Com o passar dos tempos o método de mudou. Era preciso do apoio da população ainda que esta não soubesse muito bem o que estava apoiando. Mas um conflito externo era uma forma de distrair a atenção para um evento ameaçador e todos se juntavam para combater o “inimigo “Com isso uma ditadura se mantinha, como aconteceu com a Argentina, na malfadada Guerra das Malvinas, ou como queriam os ingleses, Falklands War. O patriotismo se constituiu no pilar de apoio da ditadura militar em 1982. O governo vinha se esfacelando e precisava de alguma coisa para ao mesmo tempo juntar apoio político e distrair o povo. Atacaram o arquipélago que tinha uma pequena guarnição militar, e a distância considerável das bases militares inglesas, deram a sensação de vitória. Os ânimos anti britânicos se exaltaram e durante um curto período de tempo houve uma euforia pela vitória de uma nação contra o imperialismo da Union Jack. Durou pouco como se sabe. Pelo menos mil soldados morreram de lado a lado e as ilhas continuam falando a língua do Mr. Bean.

Já a ditadura brasileira recorreu a um estratagema bem mais pacífico para juntar o povo sob um ideal patriótico e de sustentação política: o futebol. No período militar a pátria estava em chuteiras, como definiu Nelson Rodrigues. Todos juntos vamos, prá frente Brasil, salve a seleção... dizia o hino da copa. Um grupo de mágicos futebolistas inebriaram a cabeça do povo e deu apoio político até 1974. Médici quando ia nos estádios era ovacionado. Contudo, essas estratégias minguaram. Não há guerras e não há mais craques. Restou a elite política acarinhar povo para buscar apoio político e votos com pequenos mimos. Um deles é o de suspender o trabalho em creches, escolas, postos de saúde, repartições públicas e outros órgãos durante os jogos da seleção. Qual? Tanto faz se masculina, ou feminina, de futebol ou qualquer outro esporte que seduza a opinião pública. O método mudou mas o resultado esperado é o mesmo, apoio político e eleitoral para a próxima eleição que se aproxima, seja de prefeito, vereador ou qualquer outro cargo.