 Administração anuncia reajuste salarial de 12.78% aos servidores municipais, com recomposição e correção

Todos os servidores do município terão 12.78% de recomposição e correção não concedida nos anos de 2019 e 2020, na data base

Todos os servidores públicos municipais, incluindo os trabalhadores do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), tiveram a proposta de reajuste salarial feita pelo Executivo de 12.78%, ela deverá passar pela Câmara para votação em sessão a ser convocada.

O valor do reajuste apresentado pelo prefeito José Maria Ferreira, tratado com o sindicato dos servidores e aprovado, é de 12,78%, percentual composto por:

10,80% de recomposição da inflação;

1,98% de correção não concedida nos anos de 2019 e 2020.

O reajuste valerá para funcionários ativos da Prefeitura de Ibiporã e do SAMAE - concursados e aqueles por livre nomeação - assim como para os aposentados e pensionistas do município. O valor do reajuste, aos servidores de Ibiporã, será maior do que o dado no salário mínimo em 2022, que foi de 10,18%.

O prefeito José Maria Ferreira falou sobre o tema: “temos responsabilidade no trato público. Atenção aos índices, às contas e ao orçamento. O reajuste é um direito do servidor e um sinal de respeito ao seu trabalho. Estamos investindo, na folha salarial, um valor superior a R$ 800 mil para o reajuste de todos os servidores da prefeitura e do SAMAE. Aqueles que diariamente atendem o cidadão e dedicam-se ao serviço público”, concluiu o chefe do Executivo.

Após estudos realizados pelo Poder Executivo por meio de suas secretarias municipais de Finanças, Administração e Gestão de Pessoas sobre o atual quadro orçamentário, realizaram-se projeções de receita, despesas e impacto, além de análises que devem evitar dificuldades.