43ª Festa Junina Municipal de Ibiporã: Praça lotou no 1º fim de semana

Festa prossegue até o domingo, dia 23/6

A Praça Pio XII lotou no sábado e domingo, no 1º final de semana da 43ª Festa Junina Municipal de Ibiporã, que se consolidou como a festa da família ibiporaense, mas que também vem recebendo grande público de fora. Os shows da banda Madry in Concert (dia 15) e da dupla nacional Hugo e Tiago (domingo, 16) agitaram a praça e o público compareceu em peso.

A abertura oficial, com as autoridades e a apresentação do Galo Caipira - mascote que está fazendo o maior sucesso -, foi na sexta-feira (14/6), quando o prefeito João Coloniezi e o secretário de Cultura e Turismo, Agnaldo Adélio, deram as boas-vindas aos presentes e a festa se seguiu, com a bela apresentação do Grupo Célula, "O Sonho de João Só", com atores do Curso de Teatro da Secretaria de Cultura de Ibiporã (que farão outras duas apresentações - na quinta, dia 20 e domingo, dia 23, às 20h30.

Em seguida, 25 músicos da Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio assumiram o palco e tocaram modas que emocionaram o público.

A movimentação começa todos os dias às 19h, com as barracas e praça de alimentação, atividades recreativas, pau de sebo e este ano há o palpite de quantos grãos têm na espiga de milho. A aposta é gratuita e pode ser feita no Rancho Cultural, espaço da Secretaria de Cultura de Ibiporã (SMCT) em frente ao palco. Não faltam opções de comida típica e tem ainda o divertido túnel do amor.

Confira a programação dos próximos dias:

17/6 seg 20h30 Bárbara Ferrari (de Ibiporã) 18/6 ter 20h30 Rayane Diniz & Luana (de Ibiporã) 19/6 qua 21h Duduca & Dalvan (véspera do feriado) 20/6 qui 21h Talles & Henrique 21/6 sex 21h Néia Teodoro e banda Cobra e Coral 22/6 sáb 21h Banda Renasix / Pablo Henrique & Maldonado 23/6 dom 21h Mayck & Lyan

Realização

Prefeitura de Ibiporã / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Apoio: COPEL, Secretarias Municipais de Obras, de Administração, do Trabalho, Parque de Máquinas, SAMAE, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Paraná Turismo e apoiadores culturais. Entidades responsáveis pelas barracas: APMIF, ACEI, PIME, Paróquia Nossa Senhora da Paz, Vicentinas da Capela Santo Alberico, Fazenda da Esperança, Associação dos Pais do Ballet e Associação do Centro do Artesanato de Ibiporã.