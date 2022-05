Administração municipal, a parceria com o Governo do Paraná e a conquista de R$40 milhões para Ibiporã

O prefeito José Maria Ferreira recebeu, em Ibiporã, ontem (12), o governador Carlos Massa Ratinho Junior no evento onde inaugurou a primeira etapa do Residencial Terra de Santa Cruz, e ainda anunciou R$ 40 milhões em obras na cidade, frutos de tratativas com o Governo do Paraná e projetos desenvolvidos pela administração municipal liderada pelo prefeito José Maria que destacou a importância dos investimentos do Estado no município: “A habitação é uma questão bastante sensível e que testemunhamos aqui hoje. Além disso, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior traz boas notícias com os recursos que permitirão à nossa cidade possa se desenvolver na infraestrutura, na educação e na saúde, então estamos completos”, disse.

Desenvolvimento Urbano

R$ 37 milhões da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná (SEDU) também estão sendo destinados para Ibiporã.

São R$ 10 milhões para a construção da Escola Municipal Prefeito Mário de Menezes, que será a maior de Ibiporã e vai atender cerca de 350 alunos em período integral, onde haverá uma contrapartida municipal de R$ 7,2 milhões; R$ 25 milhões para obras estruturantes no município que ficará localizada no Jardim Bom Pastor, terá 12 salas de aula e área total construída de 5.454,55 m². Seis salas de aula atenderão cinco turmas, com uma sala para expansão e outra de reforço, com previsão máxima de 350 alunos, sendo 175 pela manhã e 175 à tarde.

O município tem, ainda, em trâmite a análise um convênio no valor de R$ 2 milhões para obras de revitalização de calçadas e canteiros nas Avenidas Paraná e Santos Dumont e R$ 2 milhões para implementação de iluminação.

Pavimentação da estrada Água das Abóboras

Um dos investimentos, de R$ 3 milhões, vai recuperar um trecho da Estrada das Abóboras. O recurso será utilizado para a implementação de ações previstas no programa Estrada da Integração, destinadas a melhorar a trafegabilidade da zona rural.

Além da entrega dos recursos para Ibiporã, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou os 144 apartamentos edificados também por meio do programa Casa Fácil Paraná, onde a iniciativa de habitação se deu por meio de R$ 510 mil em investimentos, recursos que subsidiaram parte do valor de entrada do financiamento de famílias que adquiriram imóveis dentro do empreendimento.

O Residencial Terra de Santa Cruz foi edificado nesta parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica e Construtora LBX.

“Conseguir realizar o sonho das pessoas mais humildes é muito gratificante. Isso é o que justifica o meu cargo, levar a transformação para a vida das pessoas. [...] Esta é uma transformação que não existia no Brasil. Estamos fazendo porque conseguimos ter uma equipe muito técnica e o olhar social do Governo do Estado”, declarou o governador.

Estiveram presentes

Os secretários estaduais do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi; e da Saúde, César Neves; a presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Márcia Manfrin; os deputados federais Sandro Alex e Luísa Canziani; os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter, Artagão Júnior, Tercílio Turini, Evandro Araújo e Boca Aberta Júnior.

Estiveram também os secretários municipais Leiliane de Jesus Vilar, da Saúde; Kemil El Kadri, de Finanças; Antonio Prata Neto, da Educação; Junior Aliano, da Tecnologia da Informação; Manoelino de Carvalho, do Desenvolvimento Econômico; Adaueber de Paula Rodrigues, do Trabalho; Ester Rosana da Costa, de Assistência Social; Lourdes Narcizo, da Cultura e Turismo; Cláudio Gozzo, do Esporte e o diretor de planejamento, pela secretaria de Obras e Planejamento, Júlio Dutra.

Os vereadores de Ibiporã, Pedro Luiz Chimentão (presidente); Diego Barbosa da Fonseca (vice-presidente); Rafael do Nascimento; Augusto Semprebon; Ilseu Zapelini e Rafael Eik Ferreira.

