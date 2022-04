Administração municipal apresenta resultado do Diagnóstico e Planejamento do Ecossistema de Inovação, e sua governança

Gestão vem apoiando, por meio da secretaria do Trabalho e do SEBRAE-PR, a estruturação do ecossistema de inovação e as melhores condições para estimular, gerar e desenvolver empreendedores e empreendimentos

Na quinta-feira (07), foi entregue à Ibiporã, o resultado do Diagnóstico e do Planejamento do Ecossistema de Inovação, desenvolvido pela administração municipal, por meio da secretaria do Trabalho, em parceria com o SEBRAE-PR e o empresariado local.

Estratégias de desenvolvimento, por meio do diagnóstico e os potenciais de Ibiporã vem para propiciar a inovação, sendo fundamental para a competitividade das empresas e para a diversificação econômica dos municípios.

Com essa percepção a administração municipal vem apoiar, por meio da secretaria do Trabalho e do SEBRAE-PR, a estruturação do ecossistema de inovação e as melhores condições para estimular, gerar e desenvolver empreendedores e empreendimentos.

A solenidade também certificou, no Cine Teatro Padre José Zanelli, os integrantes da Governança de Tecnologia e Inovação, além da palestra “Inovação e desenvolvimento das empresas e territórios”, com Allan Costa, palestrante nacional e internacional.

"Hoje nós damos um passo decisivo para que nos próximos anos atinjamos pontos de referência. Para isso, precisaremos de investimento em trabalho, em esforços, a dedicação de cada um de nós, da família ibiporaense que se interessa efetivamente pelo progresso, pelo desenvolvimento e pelas conquistas da nossa cidade", concluiu o prefeito José Maria Ferreira.

Fazem parte da Governança de Tecnologia e Inovação, e participaram voluntariamente das reuniões e do desenvolvimento de seus planos estratégicos protagonizados pela administração municipal, por meio da secretaria do Trabalho e do empresariado local:

- Adaueber De Paula Rodrigues, Secretário Municipal do Trabalho;

- Antonio Prata Neto, Secretário Municipal de Educação;

- Camylla Salton Ribeirete, Engenheira Ambiental da Pedreira Ica;

- Daniel Luis Aureliano, Supervisor De Recursos Humanos Da Empresa Gelprime;

- Dulcinéia Soares De Oliveira, Diretora do Colégio Estadual Olavo Bilac;

- Eris Alberto Schmitt, Ceo na Empresa Global Envios;

- Fabiano Cardoso De Souza, Gerente do Banco Sicoob Ibiporã;

- Gustavo Toneli De Sá, Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae;

- Haroldo Luiz De Barros Maia, Diretor Industrial da Empresa Furgão Ibiporã;

- Joubert Sabóia Marcondes, Professor Universitário, Gestor e Consultor Financeiro;

- Junior Aliano, Secretário Municipal de Tecnologia da Informação;

- Kemil El Kadri, Secretário Municipal De Finanças;

- Lilian De Lima Pires, Coordenadora da Divisão de Empreendedorismo e Inovação da Secrecetaria do Trabalho e Economia Solidária;

- Luis Hiroshi Shimizu, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;

- Marcelo Juliano Machado, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ibiporã;

- Maria Schaikoski, Gerente Financeira da Empresa de Sangosse;

- Paulo Oliveira, Sócio Proprietário da Empresa Vécio Lucio Assessoria Imobiliária;

- Roberta Rossato, Engenheira Agrônoma na Empresa Agroterra;

- Rodney Yamada, Produtor Rural;

- Simeli Fernanda Piotto Casagrande, Gerente do Banco Sicredi Ibiporã;

- Willian De Melo Machado, CTO da Empresa Inside Places.