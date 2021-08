Administração municipal assina termo de fomento com FAUEL para implementação de ensino bilíngue 

A parceria visa capacitar tanto professores que atuarão na educação bilíngue, quanto alunos da escola selecionada

Na sexta-feira (13), o prefeito José Maria, junto ao secretário de Educação, Antonio Prata Neto, assinaram o Termo de Fomento com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL), para implementação de uma escola bilíngue em Ibiporã.

Estavam presentes também a vice-prefeita Maricélia de Sá, a diretora-presidente da FAUEL, professora Graça Maria Simões Luz, a assessora de projetos da FAUEL, Mariele Cestari, a coordenadora do projeto e mestranda em Educação, professora Vivian Saviolli, a professora da Universidade Estadual de Londrina, Dra. Michele El Kadri, o professor colaborador da Universidade, Ms. ATef El Kadri, as diretoras pedagógica e administrativa da Secretaria de Educação, Josilaine Amancio e Marianna Reghin, a coordenadora de língua inglesa da rede de ensino municipal, Luciana Bressan e a auxiliar administrativa Fernanda Paes, que intermediou a parceria entre FAUEL e administração municipal.

Com valor de R$ 250.000,00, o termo foi desenvolvido nos termos da Lei nº 13.019/2014, que regulamenta as parcerias entre as Organizações da Sociedade Civil e a Administração Pública. Uma vez firmada a parceria, o município implementará a primeira escola bilíngue do Paraná, sendo mais uma iniciativa pioneira da gestão, possibilitando aos ibiporaenses o acesso a um formato de educação que, atualmente está inserido apenas no ensino privado.

Na ocasião, o prefeito José Maria ressaltou a importância de olhar a educação como um dos pilares de desenvolvimento das crianças. Além disso, deve-se levar em conta a relevância do aprendizado de um segundo idioma, que irá proporcionar maiores chances futuras no mercado de trabalho.

Considerando também a infância como o período mais proveitoso para se aprender e guardar informações, a introdução de uma nova língua, desde os anos iniciais, irá trazer ainda mais benefícios para os alunos da rede municipal. Dessa forma, no primeiro ano de projeto, serão contemplados 50 professores e até 250 alunos do Berçário I, Berçário II, Maternal, Pré I, Pré II, 1º e 2º ano do ensino fundamental.

O trabalho será realizado por uma equipe multidisciplinar da FAUEL, coordenada pela professora Ms. Vivian Bergatini Saviolli, atual coordenadora de educação infantil da St. James International School. Caberá à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, proporcionar assessoria e consultoria à Secretaria de Educação, incluindo a elaboração do projeto político pedagógico, desenvolvimento do currículo integrado, produção de material didático, formação de professores para o contexto bilíngue, além do acompanhamento presencial e remoto durante todo o processo de implementação.

A escola municipal selecionada para desenvolvimento do projeto, contará com ensino integrado português/inglês, abrangendo toda a comunidade escolar, desde equipe administrativa, recepção, auxiliares de cozinha e limpeza. De acordo com o secretário Prata Neto, esta ação irá desenvolver uma maior imersão do aluno, proporcionando o aprendizado natural de ambos os idiomas, em todos os conteúdos ministrados.

Núcleo de Comunicação Social PMI