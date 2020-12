Agradecimento final da ‘Cozinha do Pioneiro’ 2020

Projeto registrou em vídeos e em livro a riqueza de histórias e sabores de várias famílias de Ibiporã

Esta chegando ao final do projeto Cozinha do Pioneiro - Sabores e Riquezas de Ibiporã, que buscou registrar e valorizar as várias culturas e povos que formaram o Município, por meio da comida e dos hábitos que as famílias trouxeram de seus locais de origem.

A receita de uma cuca com goiabada, seguida do vídeo final – com imagens das 21 receitas e histórias que algumas famílias de Ibiporã compartilharam conosco ao longo deste ano – encerram este projeto de recuperação da memória e de preservação do patrimônio cultural de Ibiporã, que também visa promover o turismo, divulgando a gastronomia local.

Todo esse material resultou no livro Cozinha do Pioneiro, com 180 páginas, repleto de fotografias, histórias e receitas, que será lançado amanhã, dia 29/12 e será distribuído pela Secretaria de Cultura e Turismo às famílias, escolas, museus, universidades, entidades e órgãos ligados à cultura, à memória e ao turismo.

Agradecemos de coração a todos os que participaram, colaboraram e prestigiaram o projeto, compartilhando vídeos e informações.

Pedimos desculpas às famílias com as quais não pudemos gravar, devido às restrições impostas pela pandemia e desejamos a todos um fim de ano repleto de alegria e um 2020 com muitos sabores, muita esperança e realizações!

Um abraço da equipe! - Jaime Kaster, jornalista/ coordenador do projeto

"Cozinha do Pioneiro - Sabores e Riquezas de Ibiporã"

Projeto de recuperação da memória, de preservação do patrimônio cultural e divulgação turística do Município - Ibiporã (PR) - 2020

Produção: Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI)/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Realização: Prefeitura de Ibiporã

Assista a todos vídeos do projeto na página da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã no Facebook (https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora) e também em nosso canal no Youtube (https://www.youtube.com/fcibipora). Acompanhe e compartilhe!

Ficha técnica:

Idealização do projeto: Agnaldo Adélio

Entrevistas, pesquisa e roteiro: Jaime Kaster

Direção de arte/ identidade visual: Paulo Henrique Crincev

Direção de imagem: Samuel Tavares

Captação de vídeo e edição: Paulo Crincev/ Cecília Vogmann/ Gabrielly Campos

Fotografia: Paulo Crincev/ Gabrielly Campos

Fotografias históricas: Acervo do MHAI e arquivo das famílias

Projeto cenográfico da Cozinha: Leander Lincoln

Colaboração técnica: Cecília Vogmann/ Gabrielly Campos/ Benito Del Fraro Neto / Thainara Fernandes/ Elisye Moreira/ Nicolas Borini

Agradecimentos:

Museu do Café de Ibiporã, Equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Lígia de Souza, Valdecir Lima, Maria Eunice Rodrigues, Jorge de Souza, Vradson Castro, Rosângela Freitas, Maria Aparecida Ribeiro, Fátima Araújo Rocha, Ana Cláudia Figueira, Famílias participantes, Órgãos de imprensa, Luroka Confecções, Parolar Presentes e Utilidades.

Entrevistados:

Carlos e Paulo Chernev, Olga e Ana Chernev, Cristiane Barros Pessoa (Kitty), Reginaldo Adriano Folego, Charife El Kadri, Nadia Mahmoud Safade El Kadri, Mauro Bianco, Irineu Bianco, Luiz Carlos Brassaroto, Elizabety Oliveira Brassaroto, Adrielly Carolina Brassaroto, Agnaldo Adélio Eduardo, Adelson Botti, Olívio Gastão Botti, Paula Elizabeth Botti, Rosângela Sofia Botti, Márcia Botti, Maria da Graça Keller, Nelson Keller, Zita Del Fraro Antico, Terezinha Ferreira de Lima, Francisco Rodrigues de Lima, José Pedro, Ana Rosa Domiciano Pedro, Andresa e Aracele Domiciano Pedro, Joaquim Gonçalves Pigarro, Rosélia Lopes, Lúcia Okamura Kikuti, Thaís Namie Kikuti, Pedro Youshuo Fukuda, Erik Wesley de Araújo Fukuda, Mauro Kondo, Katia Yomiko Dei Kondo, Silas Figueiredo Marconi (Silinha), Sobhie Ahmad Ismail Issa, Renata Bianco Issa, Emília Daminelli Semprebom, Célio Semprebom e Claudete Dittmann.

Realização: Prefeitura Municipal de Ibiporã