Alunos colhem primeiras hortaliças em horta hidropônica suspensa

Crianças do Complexo Maria do Carmo Galvão Uille colheram na semana passada verduras orgânicas cultivadas por elas mesmas em estrutura instalada na instituição

A última quinta-feira (16) foi um dia muito especial para os alunos Complexo Educacional Professora Maria do Carmo Galvão Uille, no Jardim Éden. Após 37 dias acompanhando o desenvolvimento das verduras plantadas na horta hidropônica suspensa instalada no espaço, as crianças do Pré II fizeram a primeira colheita de pés de alface e almeirão fresquinhos e livres de agrotóxicos e o mais importante, cultivados por eles mesmos. Já os alunos do Pré I plantaram novas mudas em copos descartáveis que foram utilizados nos prédios públicos. As hortaliças serão servidas na merenda escolar.

A iniciativa integra o projeto “Água é Vida”, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e do Trabalho de Ibiporã. A estrutura em canos de PVC foi construída pelo servidor da Secretaria do Trabalho, Elias de Castro e Souza. O funcionamento da horta hidropônica suspensa é simples: os tubos de PVC funcionam como canais de cultivo onde as raízes das plantas recebem a solução nutritiva. A cada 30 minutos um “timer” liga uma bomba d'água que irriga as mudas. “Trata-se de uma tecnologia de produção com baixo impacto ambiental, econômica e que necessita o mínimo de mão de obra. Por estarem livres das variações do clima e de pragas, as verduras se desenvolvem de forma mais rápida do que quando plantadas na terra. Os pés de alface poderão ser colhidos entre 25 e 35 dias. Já pela técnica tradicional, o desenvolvimento é em torno de 70 dias. Outra vantagem é a economia de água, que chega a 80% em relação ao cultivo tradicional”, explica Souza.

As crianças tiveram um cuidado especial com as mudas, pois em cada copo foi colocado o nome do aluno, que acompanhou o seu crescimento. “Como o tema trabalhado com os alunos no “A União Faz a Vida” este ano é “alimentação” pudemos englobar esta atividade em nosso planejamento curricular e aliar a teoria à prática. Durante o mês promovemos passeios pedagógicos à nossa horta e eles demonstraram muito interesse e entusiasmo em acompanhar o desenvolvimento das mudas”, comentou a diretora Mirela Lopes de Arruda.

Segundo a secretária de Educação, Margareth Coloniezi, o resultado com o projeto piloto foi satisfatório, e a proposta é que cada unidade escolar municipal tenha uma horta hidropônica suspensa. “Está sendo muito gratificante ver a alegria das crianças se envolvendo com uma atividade tão rica, que proporciona diversas experiências. A horta escolar serve para trabalharmos vários aspectos na formação do aluno, tais como preservação do meio ambiente, cuidado com o que é do outro, o cooperativismo, o fato de colher algo que plantou com as próprias mãos, a paciência que ela terá que desenvolver para esperar a plantar crescer até chegar ao ponto de ser consumida, alimentação saudável. Quando a criança cuida da hortaliça ela toma gosto por experimentar o alimento, pois se lembra que plantou aquela alface, almeirão e aceita com maior prazer”, frisou a secretária.