Aplicativo facilita acesso aos serviços municipais

App Oxy Cidadão oferece várias funcionalidades para contribuintes e servidores. Aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Play Store e Apple Store

* Consulta de imóveis, com visualização de informações detalhadas do Imóvel, bem como Endereço de Localização, Tipo Imóvel, Tipo Construção e Área Construída;

* Consulta de Empresas permitir visualização detalhada dos dados da empresa, Endereço Localização e do quadro societário da empresa, apresentando no mínimo, nome, cpf e percentual de participação do sócio;

* Consulta Débitos em Aberto, com possibilidade de geração de boleto para pagamento;

* Permitir copiar o código de barras para pagamento via Internet Banking;

* Permitir o download do boleto gerado;

* Emissão de certidão de débitos;

* Possibilita criação de processos por assunto, com a descrição da requisição e observação

* Possibilita a consulta de todos os processos tramitados na prefeitura, dando ênfase nos processo abertos pelo contribuinte;

* Para empresa, permitir consulta de Empenhos

O app também possui funcionalidades para os servidores públicos, permitindo acesso aos dados financeiros dele próprio, tais como margem consignável, contribuição previdenciária e informe de rendimentos.

O aplicativo Oxy Cidadão é simples e intuitivo e pode ser logado por meio de um cadastro simples para uso, com CPF e senha, ou por uma conta do Google ou Facebook. O app já está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos para smartphones - Play Store e Apple Store.

A secretária de Tecnologia da Informação, Janaine de Brito, ressalta que o aplicativo é uma ferramenta para aproximar a Prefeitura do cidadão, possibilitando acesso rápido, seguro, na palma da mão, aos serviços públicos. “O governo municipal está empenhado em implementar sistemas e ferramentas que desburocratizem os processos e facilitem a vida do contribuinte. Em tempos de pandemia, principalmente, é importante colocar em funcionamento recursos que permitam ao cidadão resolver suas pendências sem sair de casa”, comenta a secretária.

Caroline Vicentini/NCPMI