Artistas de Ibiporã já podem acessar recursos por meio da Lei Aldir Blanc

Confira as datas e veja como se cadastrar:

A Prefeitura de Ibiporã informa que está aberto o edital para cadastro de artistas e agentes culturais do município que queiram obter auxílio emergencial e recursos por meio da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017/20), também conhecida como lei de auxílio emergencial ao setor cultural. Os recursos estão sendo disponibilizados em três categorias:

1) Auxílio emergencial de R$ 600,00 para agentes culturais, em três parcelas (CADASTRO até 14/10/2020); estes agentes serão cadastrados pelo Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibilizou um link no site da Prefeitura Municipal, no banner “Lei Aldir Blanc”. Lá é só entrar na aba “Cadastro de Agente Cultural” e se inscrever, seguindo todos os passos;

Acesse: https://www.ibipora.pr.gov.br/pagina/1467/cultura---cadastro-de-artista

2) Está disponível também o Edital de Chamamento para Concessão de Subsídio a Espaços Culturais e Coletivos, cujo valor pode variar de R$ 3 mil a R$ 10 mil por mês (CADASTRO é até 30/09/2020). É só entrar no site da Prefeitura Municipal, fazer primeiro o cadastro como Agente Cultural Municipal, depois como Espaço Cultural ou Coletivo, preencher todos os dados e inserir os anexos, conforme a orientação;

Acesse: https://www.ibipora.pr.gov.br/pagina/1468/cultura--cadastro-de-espacos--coletivos

3) E em breve serão lançados editais de fomento (Chamadas Públicas e Prêmios) para espetáculos nas áreas de teatro, música, dança, audiovisual e contação de histórias. Em breve esses editais estarão disponíveis no site da Prefeitura e serão divulgados à comunidade através do link:

https://www.ibipora.pr.gov.br/pagina/1465/cultura---lei-aldir-blanc

- Para mais esclarecimentos ou informações, é só entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo, pelos telefones: (43) 3178-0215/ 3178-0216

Asimp/Secretaria Municipal de Cultura e Turismo