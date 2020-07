Atendimento presencial na Prefeitura será das 12 às 15 horas

Em função do decreto estadual que determinou quarentena restritiva em 141 municípios, a partir desta quinta-feira (09) horário do atendimento presencial ao público será reduzido

Devido à quarentena mais restritiva determinada pelo Governo Estadual em 141 municípios – entre eles Ibiporã – pertencentes às regionais de Saúde de Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Região Metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo e Litoral, o atendimento presencial ao público prestado na sede da Prefeitura Municipal será realizado de segunda a sexta-feira, das 12 às 15 horas, a partir desta quinta-feira (09), enquanto durar os efeitos do Decreto Estadual 4942/2020.

O decreto nº 4942, que começou a valer no dia 1 de julho, restringe o funcionamento de atividades econômicas consideradas não essenciais e a circulação de pessoas em locais públicos por 14 dias para conter o avanço da Covid-19. A quarentena pode ser prorrogada por mais sete dias, em razão do cenário epidemiológico da doença, cabendo à Secretaria de Estado da Saúde reavaliar periodicamente a retomada dos serviços a qualquer tempo à luz de critérios técnicos e científicos.

Reforçando que a Prefeitura Municipal de Ibiporã tem tomado várias medidas de segurança e de higiene em seus prédios públicos para evitar a proliferação do novo coronavírus, tais como controle de acesso das pessoas, instalação de barreiras físicas e disponibilização de álcool em gel 70%. Também foi ampliada a frequência de limpeza de pisos, bancadas, superfícies, corrimões, maçanetas, elevadores e banheiros.

A Prefeitura ressalta que somente permitirá a entrada nos órgãos públicos de cidadãos que estiverem usando máscaras de contenção de tecido. Segundo o decreto nº 144, de 14 de abril de 2020, o uso do acessório é obrigatório em Ibiporã. O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram. Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras não profissionais.

Canais de atendimento ao público

Para proporcionar segurança à população sem privá-la do acesso aos serviços públicos, a Prefeitura oferece, desde o início da pandemia, diversas soluções digitais para que o contribuinte resolva suas demandas sem precisar sair de casa.

Além de atendimento via telefone e e-mail, ferramentas como WhatsApp, portais, e até mesmo consultas virtuais foram pensadas a fim de evitar o atendimento presencial no Centro Administrativo Municipal. Entre os serviços online disponíveis no site da Prefeitura (www.ibipora.pr.gov.br) estão agendamento de vacinas, IPTU, carteira de trabalho, vagas de emprego, alvará, guias de recolhimentos, seguro desemprego, certidões, acompanhamento de protocolos, tudo sobre o coronavírus e telefones úteis.

Tributação

O atendimento ao público está sendo realizado preferencialmente por meio do telefone: 3178-8474 e e-mail: tributação.pmibipora@gmail.com. A partir desta quinta-feira (09), enquanto estiver em vigência o decreto estadual 4942, o atendimento presencial também será realizado em horário reduzido – de segunda a sexta-feira, das 12 às 15 horas.

NCPMI