Carnês de IPTU 2020 estão sendo entregues

22.791 carnes estão entregues pelos Correios. Quem optar pelo pagamento à vista, até 10 de abril, terá um desconto de 7,5%

Os contribuintes já estão recebendo os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020. Novamente este ano os carnês estão sendo distribuídos pelos Correios. Os que não possuem endereço válido para entrega ou de terrenos vazios poderão ser retirados no Departamento de Tributação, localizado no piso térreo do prédio da Prefeitura. Lembrando que a segunda via poderá ser impressa diretamente no site oficial do Município – www.ibipora.pr.gov.br.

Este ano serão entregues 22.791 carnês de IPTU. Em 2020, o imposto sofreu um reajuste de 3,37%. De acordo com o secretário de Finanças, Edson Aparecido Gomes, “o índice é a reposição da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses”. Pelo terceiro ano consecutivo não houve correção da Planta Genérica de Valores.

Formas de pagamento

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista, em cota única, terá desconto de 7,5%, com vencimento para 10 de abril. Outra opção é o pagamento parcelado, em até oito parcelas mensais de igual valor, sendo que o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 50,00, com a primeira parcela com vencimento para o dia 10 de abril de 2020, e as demais para o dia 10 dos meses subsequentes. O prazo de vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao vencido, caso recaia em sábados, domingos, feriados, ou em dias sem expediente bancário. Os boletos podem ser pagos nas casas lotéricas e rede bancária.

Segundo o secretário de Finanças, Edson Gomes, a projeção de recebimento é de R$16 milhões (entre IPTU e taxas). "O IPTU é o único tributo que permanece integralmente no município. Com ele podemos manter os programas de atendimento e investir na melhoria da saúde, educação, iluminação e pavimentação nos bairros", ressalta Gomes.

Isenção

Conforme a Lei 2.738/2014, estão isentas do pagamento do IPTU 2020: pessoas com mais de 60 anos de idade ou viúva cuja renda familiar seja menor ou igual a dois salários mínimos regionais da menor faixa ou piso salarial vigente; que seja proprietário deste único imóvel no município e que nele resida; cujo valor venal do imóvel não seja superior a R$97.526,24 junto ao Cadastro da Prefeitura, reajustado anualmente no mesmo percentual utilizado para todos os tributos.

Mesmo quem teve o pedido de isenção do IPTU deferido nos anos anteriores terá que protocolar o pedido do benefício na Prefeitura. A data limite para requerer a isenção é 30 de abril.

Os documentos necessários são: carnê do IPTU, declaração de renda e despesa familiar (último mês), cópia do RG e CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e certidão negativa de bens do Cartório de Registro de Imóveis. O contribuir deve procurar o Setor de Protocolos, localizado no piso térreo da Prefeitura, portando os documentos mencionados. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.