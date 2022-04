Com 419 novos empregos formais, Ibiporã permanece com saldo positivo e em destaque na região, segundo NOVO CAGED

Em Ibiporã, o número de trabalhadores formalmente contratados é superior ao de desligados. Os dados consideram o mês de fevereiro na cidade

Com histórico de saldo positivo em sua geração de empregos, Ibiporã segue com o quantitativo de trabalhadores formalmente contratados, maior do que o número de desligamentos.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 1.023 admissões registradas que se sobressaíram aos 604 desligamentos, garantindo, ao município, um saldo de 419 novas vagas de emprego ocupadas.

Vale lembrar que em dezembro de 2021, Ibiporã destacou-se no Norte do Paraná, sendo o único município da região que encerrou o ano com saldo positivo de 985 novos empregos gerados.

No Paraná, 169.870 trabalhadores foram admitidos e 141.364 desligados. O Estado, com 28,5 mil vagas, vem liderando a geração de novos empregos no Sul do País e Ibiporã, com seu saldo, participa diretamente destes números.

Ainda na cidade, em dados, entre os setores do mercado e suas contratações - considerando o mês de fevereiro de 2022 - destacaram-se os setores da Agropecuária; Indústria e Comércio.

“São mães e pais, são famílias tendo acesso ao mercado de trabalho. Das mais diversas faixas etárias, desde jovens que conseguem seu primeiro emprego, àqueles mais velhos que reinserem-se no mercado. Tudo isso, também resultado de várias ações postas em prática, da qualificação profissional disponibilizada pela nossa administração, de maneira gratuita ao cidadão, por meio da secretaria do Trabalho, a um município que se engaja com o empregador e com aqueles que buscam oportunidade”, registrou o prefeito José Maria Ferreira.

CONFIRA! Muitas outras vagas disponibilizadas também pela Agência do Trabalhador de Ibiporã podem ser consultadas, CLICANDO AQUI!

NCPMI/Agência Brasil - EBC