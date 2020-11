Com 63,43%, José Maria (PSD) é líder em pesquisa eleitoral para prefeito, realizada em Ibiporã

O candidato a prefeito de Ibiporã, José Maria do PSD – 55, destacou-se em pesquisa oficial realizada na cidade, por apresentar 63,43% das intenções de voto, sendo várias vezes lembrado pelos eleitores do município.

Em um pleito com três candidatos a prefeito, José Maria (PSD) está na liderança, seguido pelo o atual prefeito, João Coloniezi (MDB), que tem 14,00% e de Luiz Henrique Gregui (PSDB), que apresenta 5,14% das intenções de voto. 13,43% dos eleitores declararam-se indecisos, 2,57% brancos/nulos e 1,43% não votariam em nenhum dos citados.

A pesquisa também buscou encontrar os votos definitivos, a projeção que traz o número de votos de cada candidato, assim como suas porcentagens,considerando os válidos e a expectativa de vitória, de acordo com a opinião popular.

O estudo foi realizado, considerando as preferências do eleitor, além de apresentar o gênero, grau de instrução, faixa etária e região onde habita.

O material foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 23 de outubro, sob o protocolo nº PR-08055/2020. A ação de pesquisa ocorreu no dia 25/10/2020, em Ibiporã, foi realizada pela empresa Equação Pesquisas Marketing e Consultoria LTDA e liberada para divulgação, a partir do dia 29 de outubro.