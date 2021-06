Com estrutura de referência nacional, administração municipal promove ações de prevenção à saúde da mulher

Com exames preventivos e mamografia, a carreta, idealizada pelo Hospital de Amor de Barretos, referência em oncologia no País, instalou-se no CTTI, em Ibiporã.

No estacionamento do Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), a unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos trouxe tecnologia e ainda mais atenção à saúde da mulher, características que referenciam a instituição nacionalmente no tratamento e prevenção ao câncer.

Atendendo à cidadã ibiporaense com exames de mamografia e prevenção de câncer de colo do útero (PCCU), as ações permitiram diagnósticos com acompanhamento e total amparo à mulher, de forma gratuita.

A iniciativa da administração municipal, através da secretaria de Saúde, foi promovida por meio de agendamento, que permitiu a organização. Reunidos em um espaço adequado, seguro, com 100% de adesão e cumprimento de agenda.

A secretária de Saúde, Leiliane de Jesus registrou: “A Carreta do Hospital de Amor em nosso município, foi de extrema importância para o apoio à saúde da mulher. Nesse momento pandêmico que ficamos mais reclusas dentro de casa, indo somente de casa para o trabalho, a busca pelos cuidados reduz-se consideravelmente. Por isso, a presença desta unidade em Ibiporã, permitiu dinamicidade nos exames, com organização e segurança à cada cidadã que agendou e esteve em consulta.” Leiliane ainda complementou dizendo que aquelas mulheres pertencentes as faixas etárias atendidas pelos exames que procuraram as UBSs do município e agendaram sua consulta, foram muito bem atendidas pelas profissionais e pela completude da estrutura. A secretária registrou ainda que, a partir da chegada de cada resultado de exame, de acordo com suas particularidades e se houver necessidade, o tratamento será continuado em Nova Andradina – MS, acompanhado do suporte do Hospital de Amor e da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã.

O chefe do Executivo Municipal, prefeito José Maria Ferreira que esteve em visitação à unidade móvel nesta quarta-feira, também em fala sobre a Carreta do Hospital de Amor, comentou: “Cuidar das pessoas sempre foi uma prioridade das nossas administrações. Termos acesso à tecnologia e à iniciativas modernas que facilitam a chegada dos serviços até o cidadão, neste caso específico às mulheres da nossa cidade, nos motiva a buscar sempre mais. Promover saúde e qualidade de vida é uma missão assumida por todos nós enquanto gestão pública. Nossos cumprimentos ao Hospital de Amor e à equipe de Nova Andradina que acompanhou os trabalhos na unidade móvel, nossos parabéns ao time da secretaria de Saúde de Ibiporã, que dirigidos pela secretária Leiliane de Jesus, também conduziram os trabalhos.”

A Carreta do Hospital de Amor esteve em atividade nos dias 15, 16 e 17 de junho e conquistou avaliação positiva na cidade sobre seus atendimentos, sua estrutura e agilidade.

