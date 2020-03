Confira quem vem para o 8° Encontro de Dança de Ibiporã, de 29/4 a 03/5

Estão abertas as inscrições para o 8° Encontro de Dança de Ibiporã, que será realizado de 25 de abril a 3 de maio de 2020, no Cine Teatro Padre José Zanelli.

Estão abertas até o dia 3 de abril as inscrições para o 8° Encontro de Dança de Ibiporã, que será realizado de 29 de abril a 3 de maio de 2020, no Cine Teatro Padre José Zanelli. As escolas e bailarinos interessados já podem fazer sua inscrição nos cursos e nas demais atividades do 8º Encontro, que, mais uma vez, terá também o Encontrinho - para crianças de 4 a 12 anos.

Este ano teremos a presença dos seguintes professores e coreógrafos, que atuarão como jurados da Mostra Competitiva e ministrarão cursos e oficinas durante o encontro:

Well Oliveira (São Paulo - jurado/ ballet clássico), Welington Rodrigues (Belo Horizonte - danças urbanas), Sassá Santana (Londrina - danças urbanas), José Luiz Sihea (Santos/SP - ballet clássico), Alex Lima (Campinas/SP - dança contemporânea) e Djalma Júnior (Belo Horizonte - jazz).

Inscrições até dia 3 de abril: enviar e-mail para leila@fcibipora.com.br