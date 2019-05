Crianças aprendem sobre regras de trânsito em minicidade

Como parte da programação do ’Maio Amarelo’’, campanha mundial que visa diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida, o Departamento Municipal de Trânsito (DTransito), em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Obras, promove uma ação educativa a partir de hoje (20) no Ginásio de Esportes Pedro Dias "Munhecão" (R. João Romagnoli, 147-275 - Jardim Beltrão), com cerca de 700 crianças matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Ibiporã.

De segunda a quinta-feira (20 a 23) uma minicidade com pista educativa funcionará na quadra do ginásio. Dirigindo mini carros elétricos, agentes de trânsito conduzirão as crianças em um divertido e educativo passeio, onde serão orientadas sobre a sinalização vertical e horizontal e o respeito às regras de trânsito para se tornarem pedestres e futuros motoristas mais conscientes.

As professoras trabalharão com seus alunos materiais educativas produzidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PR).

Este ano, o tema da campanha é “Maio Amarelo - no trânsito, o sentido é a vida”, e apela para o poder das crianças em influenciar o comportamento dos pais.

