Cultura: Aulas dos cursos são suspensas e atividades adiadas

Como medida de prevenção ao coronavírus e seguindo as determinações do Decreto nº 100, de 17 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de Ibiporã, as aulas de todos os cursos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estão suspensão a partir do dia 23 de março.

A medida inclui também as atividades do projeto “Ibiporã Cultural”, no Jardim San Rafael, e segue decisão do Governo do Estado e do Município de suspender as aulas nas redes estadual, municipal, particular e nas universidades para evitar a aglomeração de alunos e pessoas em espaços públicos, e com isso reduzir a possibilidade de contágio.

As aulas ficam suspensas por tempo indeterminado e os pais e alunos deverão se manter informados sobre as datas do retorno, por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo (Facebook e Instagram) e do site oficial: http://culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br/

Como os alunos ficarão em casa, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que as famílias evitem deixar as crianças com avós ou pessoas idosas durante o período de recesso, já que os idosos (pessoas acima de 60 anos) formam o grupo de maior risco dos efeitos do coronavírus.

Nota técnica de Saúde

As demais medidas restritivas e preventivas objetivando reduzir os riscos de transmissão do coronavírus constam na nota técnica nº 01, de 17 de março de 2020, publicada no Jornal Oficial do Município de Ibiporã e disponível no site da Prefeitura: portaltransparencia.ibipora.pr.gov.br/diario-oficial.

8º Encontro De Dança é adiado

Seguindo as determinações dos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Ibiporã de cancelar qualquer evento que aglomere público acima de 50 pessoas, como prevenção ao coronavírus, o 8º Encontro de Dança de Ibiporã, que estava marcado para acontecer de 29 de abril a 3 de maio, foi adiado para uma data ainda a ser definida.

Os bailarinos e companhias inscritas no evento serão informados sobre as nova datas por meio do site oficial da Secretaria de Cultura e Turismo: http://culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br/ e das nossas redes sociais: