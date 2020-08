Decreto autoriza abertura do comércio nos próximos dois sábados

Em função do Dia dos Pais, a ser celebrado em 9 de agosto, Prefeitura de Ibiporã autoriza abertura do comércio nos sábados 1 e 8 de agosto, das 9 às 17 horas

Em função da data comemorativa ao Dia dos Pais, a ser celebrada no domingo, 9 de agosto, a Prefeitura Municipal de Ibiporã autoriza, excepcionalmente, que os estabelecimentos comerciais funcionem neste sábado (1º) e no próximo (8), das 9 às 17 horas. O decreto nº 318, de 31 de julho de 2020, será publicado na edição desta sexta-feira (31) do Jornal Oficial do Município de Ibiporã (disponível em www.ibipora.pr.gov.br).

Segundo o decreto, o objetivo de estender o horário de funcionamento das lojas nestes dias é evitar a concentração e aglomeração de pessoas. O documento ressalta que os comerciantes devem observar todas as medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19 já previstas em decreto (distanciamento seguro entre as pessoas; obrigatoriedade do uso de máscaras para colaboradores e clientes; disponibilização de álcool em gel 70%; higienização constante das superfícies de toque; disponibilização de um funcionário para o controle de entrada e permanência de pessoas, evitando filas; restringir o acesso de crianças de 0 a 12 anos; reduzir o número de funcionários a 50% da capacidade operacional, quando possível, entre outros).

Conforme o decreto, à exceção dos dias 01 e 08 de agosto, os estabelecimentos comerciais devem retornar ao horário de funcionamento previsto no Artigo 2º, do Decreto nº. 151, de 18 de abril de 2020 (de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas; aos sábados, domingos e feriados permanecerá fechado, exceto as atividades consideradas essenciais, que seguirão as disposições já estabelecidas em decretos municipais próprios), sob pena de multa, em caso de descumprimento, nos termos do Artigo 6º, do Decreto nº. 108, de 20 de março de 2020, além das sanções penais cabíveis.

Disk-Denúncia

A população pode denunciar anonimamente infrações cometidas pelos estabelecimentos comerciais, aglomerações, além de abusos econômicos contra o consumidor pelo Whatsapp - (43) 99180 3258, todos os dias, das 10 às 22 horas.

Há também um canal de denúncia por não cumprimento do isolamento domiciliar por pessoas suspeitas ou diagnosticadas com a Covid-19, pelo Whatsapp (43) 99116 0122, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.