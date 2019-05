Educação: Prefeitura anuncia reforma em Escola Municipal no Jardim John Kennedy

Governo Municipal investirá cerca de R$500 mil nas obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira

O prefeito João Coloniezi anunciou as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Sebastião Luiz de Oliveira, localizada no Jardim John Kennedy. A escola atualmente ocupa o espaço de quatro lotes, mas com as obras previstas será ampliada em mais dois terrenos totalizando 217 metros quadrados, segundo o projeto. Além da ampliação, a obra contempla 553 m² de reforma, totalizando 770 m² em melhorias.

O centro de ensino também receberá um calçamento completamente novo em seu entorno, além da construção de um espaço de lazer: ‘’A escola passará a contar com um espaço agradável no qual os alunos poderão praticar suas atividades físicas dentro da escola. Já a área de lazer terá um parquinho temático e servirá muito bem aos moradores do Jardim John Kennedy’’, afirmou o prefeito João Coloniezi.

A reforma da escola faz parte de uma série de benfeitorias realizadas no bairro durante os últimos meses, como a troca de toda a galeria de captação de água e esgoto e o desassoreamento do córrego, ambas realizadas pelo Samae, além do asfaltamento e calçamento de todo o John Kennedy. Ainda está prevista para o bairro a reforma do campo de futebol e da quadra.

O valor estipulado da reforma e ampliação da escola é de cerca de 500 mil reais e serão completamente bancados pelo município, visto que não há parcerias estabelecidas entre o poder municipal e estadual, federal ou iniciativa privada.

