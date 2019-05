Educação: Reforma e ampliação do CMEI Dálgima Eik seguem em ritmo acelerado

Instituição ganhará pátio coberto, biblioteca e sala dos professores, além de ampliação do muro, troca da cobertura e adequações da parte elétrica e hidráulica

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Profª Dálgima Eik Mendes Borges, localizado no Jardim Pérola, está passando por obras de reforma e ampliação. A área a ser reformada é de 423,60m², e contempla ampliação das salas de berçário, diretoria e maternal, ampliação do muro, aumento da rede de água pluvial, troca da cobertura da entrada, instalação de calhas e rufos, substituição dos vasos sanitários e adequação da parte elétrica e hidráulica. No espaço também será construída uma cisterna para armazenamento da água da chuva objetivando o seu posterior reuso.

O CMEI também está sendo ampliado em 145,77m² e ganhará pátio coberto, biblioteca, sala dos professores, lavabo e depósitos pedagógico e de material de limpeza. Os investimentos municipais são de R$384 mil. As obras, que começaram há cerca de 40 dias, devem ser finalizadas em quatro meses, segundo a Secretaria de Obras. Os serviços estão sendo executados pela empresa J.A. Pereira – Construção Civil LTDA – EPP, de Londrina.

Segundo a diretora da instituição, Ivonete Montrezoro Ferreira, as obras garantirão melhores condições de trabalho aos professores, demais servidores, e também espaços mais adequados às práticas pedagógicas. “Temos um problema sério que quando chove alaga o pátio e com as adequações na cobertura o problema será resolvido. Hoje os professores precisam estudar e planejar suas atividades em espaços improvisados, e com a ampliação haverá uma sala adequada para isso. Com a reforma do berçário, diretoria e maternal teremos salas mais amplas, acolhedoras, confortáveis e mais condizentes às necessidades pedagógicas atuais”, ressalta a diretora da instituição.

Além da reforma e ampliação do CMEI Dálgima Eik, também há projeto para melhorias nos CMEIs Profª Zilda Romana da Conceição (Ângelo Maggi) e Mãezinha do Céu (Centro). Está em fase inicial de construção o CMEI Mãezinha do Céu, no Conjunto Habitacional Miguel Petri. Mais de R$ 2 milhões de recursos municipais estão sendo investidos na obra, que poderá atender cerca de 300 crianças. Já no início do ano, o governo municipal entregou as obras de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Maria Cristina Alves Pereira Wosny, (Proinfância II), no Conjunto Pedro Morelli. O CMEI foi ampliado em 115,46 m², e ganhou duas novas salas de aula e dois banheiros, além de solário e pátio descoberto. “Todos estes investimentos são uma demonstração concreta do esforço administrativo e financeiro que o governo municipal está fazendo para atender à crescente demanda por vagas, principalmente na Educação Infantil, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e de aprendizagem às nossas crianças”, salienta o prefeito João Coloniezi.

NCPMI