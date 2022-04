Escola Municipal Rotary Club comemora seus 60 anos com homenagem de alunos, professores e autoridades

Educação de Ibiporã, abraçada pela administração municipal com diversos investimentos, reuniu-se com alunos, professores e autoridades para celebrar o aniversário da Escola Municipal Rotary Club

Em dois momentos, na quinta-feira (31), pela manhã e também pela tarde, a Escola Municipal Rotary Club comemorou, com seus alunos, professores e com as autoridades municipais, seu aniversário de 60 anos.

As crianças, do 1º ao 5º ano prepararam homenagens por meio de trabalhos feitos em sala de aula que decoraram os corredores da escola e embelezaram com cor, dedicação e amor pelo aprender, cada canto deste espaço de conhecimento que completou, neste último dia 29, terça-feira, sua nova idade. Tendo feito parte da história de muitos, e ainda construindo e abrilhantando Ibiporã, pertence aos importantes 75 anos do município.

“Estes 60 anos de existência da Escola Municipal Rotary Club representam a ação importante na formação das nossas crianças, dos nossos cidadãos. Uma escola que começou pequena e hoje, com mais de 350 alunos e 16 turmas de 1º a 5º ano, representa história, crescimento e já formou muitos que por aqui passaram. É uma alegria para todos nós vivenciarmos este momento”, registrou o prefeito José Maria Ferreira.

As anfitriãs foram a professora e diretora da escola, Luciana Bressam e sua equipe de trabalho; estiveram presentes neste feliz e importante momento, o prefeito José Maria Ferreira; o secretário de Educação, Antonio Prata Neto; a secretária de Assistência Social, Ester Rosana de Moura da Costa; o vereador, Augusto Semprebon; os padres, José Luiz Primão e João Giomo e o pastor, Clóvis Hilário.

