Espaços públicos de Ibiporã ganham internet gratuita

Programa “Ibiporã Conectada” disponibiliza wi-fi por meio de rede de fibra óptica em vários espaços públicos, como UBSs, escolas, Prefeitura, Praça Pio XII e Rodoviária

Democratizar o acesso à internet, conectar as pessoas com o mundo digital e suas amplas possibilidades. Estes são alguns dos objetivos do programa “Ibiporã Conectada”, por meio do qual a Prefeitura Municipal de Ibiporã disponibiliza acesso à internet gratuita em diversos espaços públicos.

Recentemente, a Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (TI), liberou o sinal de wi-fi nos seguintes espaços e prédios públicos:

Almoxarifado

Centro de Assistência Social - CRAS Gino Peretti

Centro de Saúde

Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI)

CMEI Carinho Materno

CMEI Mãezinha do Céu

CMEI Pe. Claudio Romano

CMEI Professora Aracy Salinet Vieira

CMEI Professora Bárbara Machado de Oliveira

CMEI Professora Dálgima Eik Mendes Borges

CMEI Professora Idalina Soares Sobreira

CMEI Professora Vanda Lucia Apda. Figueiredo

CMEI Professora Zilda Romano da Conceição

CMEI Recanto dos Baixinhos

Praça

Prefeitura Municipal de Ibiporã

Rodoviária

Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal do Trabalho/Agência do Trabalhador

Unidade Básica de Saúde Dr. Antonio Carlos Gomes

Unidade Básica de Saúde Dr. Mauro Feu Filgueiras

Unidade Básica de Saúde Dr. Wilson Costa Funfas

Unidade Básica de Saúde José Silva Sá

Unidade Básica de Saúde La Fontaine Corrêa

Unidade Básica de Saúde Orlando Pelisson

UPA- Unidade de Pronto Atendimento 24 horas

Segundo a secretária de TI, Janaine de Brito, o objetivo do projeto é disponibilizar até o final do ano 65 equipamentos de Wi-Fi em diversos espaços públicos, tais como postos de saúde, escolas, secretarias municipais, Biblioteca Municipal, Cemitério Municipal São Lucas e Samae. “Cada dispositivo tem capacidade de alcance de até 250 metros, dependendo do local de instalação e das possíveis interferências. Os dispositivos localizados em postos de saúde, escolas possuem capacidade para atender até 250 pessoas conectadas. Já os equipamentos que estão instalados em área externa, como praça ou rodoviária, possuem capacidade para até 500 usuários conectados”, explica Janaine.

Como utilizar a internet gratuita

O usuário deverá identificar o sinal de wi-fi – IBIPORÃ CONECTADA e realizar o cadastro, bem como confirmar os dados através da confirmação enviada por e-mail. Uma vez confirmado, os usuários estão habilitados para a utilização dos serviços e permanecem conectados por uma hora. Após este tempo, o sistema solicita novo acesso.

Fibra Óptica

Visando à modernização dos serviços públicos e a promoção da inclusão social dos munícipes, a Prefeitura Municipal de Ibiporã finalizou a implantação de mais de 30 quilômetros de cabo de fibra óptica. São 65 pontos de instalação em prédios públicos aonde chegam esta tecnologia. De acordo com a secretária de T.I, são mais de 1.800 dispositivos conectados, agilizando a comunicação e compartilhamento de dados entre a administração e as demais secretarias e departamentos, além de um acesso mais seguro à internet. “Antes eram disponibilizados 2MB de internet em cada local de acesso. Com a utilização da fibra, foram disponibilizados pontos com 10 MB e 20 MB por local”, informa a secretária.

Janaine revela que além do acesso à internet ficar mais rápido, seguro e com maior disponibilidade, dinamizando a transmissão de dados e o trabalho administrativo nos mais diversos setores, a interligação dos prédios públicos com a rede de fibra óptica também representará economia aos cofres públicos, com uma redução de gastos em cerca de R$55.000,00 anual, com contratos de serviços de dados de 2 MB, ou seja, que possuíam velocidade inferior ao que está sendo disponibilizado atualmente através da fibra.

Caroline Vicentini/NCPMI