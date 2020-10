Estacionamento rotativo começa a funcionar em Ibiporã

Inicialmente, estão sendo disponibilizadas 703 vagas de estacionamento rotativo no quadrilátero central. Valor mínimo é de R$0,90 equivalente a 30 minutos de estacionamento

Após uma semana de campanha informativa, o estacionamento rotativo começou a funcionar na quarta-feira (21) na área central de Ibiporã. Inicialmente, estão sendo disponibilizadas 703 vagas de estacionamento rotativo na área delimitada pelos seguintes logradouros: Avenida Santos Dumont /Avenida Paraná (trecho entre Rua Osvaldo Cruz e André Sert, Rua Manoel Ribas; Rua Paulo Frontim (trecho entre Mário de Menezes e Souza Naves, Rua Dezenove de Dezembro (trecho entre Mário de Menezes e Pe. Vitoriano Valente; Rua Dom Pedro II (trecho entre Mário de Menezes e Primeiro de Maio); Av. José Bonifácio (trecho entre Mário de Menezes e Primeiro de Maio); Avenida Engenheiro Francisco Beltrão (trecho entre Avenida Paraná e Rua André Sert); Rua Primeiro de Maio (trecho entre Rua Dom Pedro II e Rua Vicente Machado) e Avenida Souza Naves (trecho entre Avenida Santos Dumont e Pe. Vitoriano Valente)

Conforme o decreto nº379, de 2 de dezembro de 2019, o estacionamento rotativo nas áreas delimitadas funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Não haverá cobrança aos domingos e feriados em todo o período, aos sábados das 12 às 24 horas e, nos demais dias da semana, das 18 às 8 horas.

A utilização do estacionamento compreende períodos máximos de meia, uma ou de duas horas de permanência. O condutor deverá renovar o cartão, antes do seu vencimento, com 15 minutos de tolerância. Fica a dever do usuário, no momento que estacionar o veículo, ativar o estacionamento.

Valor

Carros

30 min – R$0,90

1 hora – R$1,80

2 horas – R$3,60

Carga e Descarga

Estas vagas estarão isentas do pagamento de estacionamento rotativo no período das 8 às 10h, e das 16 às 18h. No período das 10 às 16 horas estas vagas serão utilizadas como estacionamento convencional, necessitando o pagamento da vaga.

30 min – R$1,90

1 hora – R$3,80

2 horas – R$7,60

Caçambas

Diária – R$11,75

Compra de Créditos

A G2 Empreendimentos e Logística LTDA, de Cornélio Procópio, empresa vencedora da licitação, responsável pela instalação, manutenção e administração do rotativo, trouxe quatro opções de compra de créditos para os usuários:

1) Aplicativo

Baixe o aplicativo “Vago!” (disponível no Google Paly e App Store) em seu smartphone! Após um cadastro que pode ser feito no aplicativo ou pelo site www.vagoonline.com.br, você estará pronto para utilizar o aplicativo. A recarga dos créditos poderá ser feita pelo aplicativo ou site através dos cartões de crédito ou débito.

2) Parquímetro

No parquímetro você poderá estacionar utilizando moedas ou a tag. Ao estacionar, dirija-se até o parquímetro mais próximo, selecione a opção 1 no menu principal, informe a placas do veículo e confirme na tecla verde. Selecione a forma de envio do seu recibo, insira as moedas ou aproxime a tag e confirme.

3 – Comércio Credenciado

A Pare Fácil está credenciando estabelecimentos comerciais que serão autorizados a realizar a venda e a recarga de créditos no aplicativo e na tag.

4 – Orientadores

Os orientadores estão nas ruas auxiliando, tirando dúvidas e realizando vendas de créditos com pagamento em dinheiro. A venda de créditos para a tag realizada pelos orientadores só estará disponível na conta após o usuário realizar o resgate dos créditos através do parquímetro mais próximo. Basta selecionar a opção 2, aproximar a tag e confirmar.

Onde comprar a tag

As tags estão disponíveis para compra no escritório do “Pare Fácil” – Rua 19 de Dezembro, 115 – sala 1 – Centro, ao custo de R$15,00. Horário de funcionamento – segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas. Mais informações: 9 8838-53454.

Isenções

Conforme o decreto municipal, as motocicletas não pagarão estacionamento rotativo, desde que estacionadas em lugares próprios demarcados com sinalização vertical e horizontal.

A isenção também será concedida para idosos, deficientes, veículos pertencentes à administração direta, indireta e fundacional do Município, do Estado e da União, desde que estejam devidamente identificados; ambulâncias; veículos da Câmara Municipal de Ibiporã; para vagas de carga e descarga no período compreendido das 8 às 10 horas e das 16 às 18 horas; veículos a serviço da imprensa, desde que devidamente identificados, e veículos oficiais de Justiça da Comarca de Ibiporã.

Fiscalização

A fiscalização está sendo feita por sistema eletrônico, no qual o orientador da “Pare Fácil” informará a placa do veículo a ser consultado. Caso esteja irregular, o mesmo receberá uma “tarifa de pós-uso” no valor de R$15,00 que poderá ser paga pelo site, aplicativo, com os orientadores ou no escritório do “Pare Fácil” em Ibiporã no prazo de até três dias úteis. Caso não seja realizado o pagamento, ocorrerá a inclusão do CPF do proprietário do veículo nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa).

Além da fiscalização realizada pelos orientadores do “Pare Fácil”, os agentes municipais de trânsito também estão fiscalizando as vagas por meio de sistema eletrônico, e, caso encontrem irregularidade, será gerada multa de trânsito no valor de R$195,23, e a perda de cinco pontos na CNH, conforme prevê o artigo 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro (em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização).

A previsão de arrecadação mensal com a exploração do serviço é de R$ 121.174,70. O principal objetivo da implantação do sistema rotativo em Ibiporã é o de proporcionar a democratização do espaço público, e, consequentemente, garantir uma rotatividade de veículos de forma organizada e ordeira; alem de auferir, para o município, a receita para constantes melhorias no trânsito, aumentar a utilização do transporte coletivo e fomentar o comércio local. “Com o rotativo, a oferta de vagas será multiplicada por quatro usuários/dia por vaga no quadrilátero central”, comenta o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DTransito), Euller Gualberto.

De acordo com o sistema de frota disponível no sistema do Detran/PR, o município tinha em setembro 34.248 veículos cadastrados para cerca de mil vagas na área central. Segundo estimativa anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ibiporã possui atualmente 55.131 habitantes.

Caroline Vicentini/NCPMI