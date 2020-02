Expresso Instituto Sicoob abre vagas para cursos gratuitos

Inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional online estão abertas até segunda-feira (02/03), no CTTI. Há cursos com vagas exclusivas para mulheres

O Expresso Instituto Sicoob estará em Ibiporã em março oferecendo 160 vagas em oito cursos gratuitos de qualificação profissional online, entre eles Introdução à Informática, Assistente Administrativo e Secretariado Executivo. Com duração de quatro horas a quatro horas e meia, os cursos são ministrados em uma plataforma itinerante de formação profissional e cidadã, instalada em um ônibus que foi adaptado para tornar-se uma estrutura móvel de ensino. O ônibus é equipado com mesas, assentos, notebooks, televisores, impressora e acesso à internet. A plataforma de estrutura móvel de ensino é um projeto de livre acesso e tem como objetivo promover a igualdade à educação técnica de qualidade, por meio de uma educação inovadora e democrática. Há emissão de certificado.

As inscrições seguem até a próxima segunda-feira, 02 de março, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI). Podem se inscrever tanto maiores quanto menores de 18 anos, desde realizadas pelo responsável legal.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, os cursos de Secretariado Executivo, Qualidade no Atendimento: Recepcionista e Telefonista e Atitude Empreendedora terão vagas exclusivamente para o público feminino.

A realização dos cursos é do Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob), por meio do Expresso Instituto Sicoob, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, juntamente com a Associação Comercial e Empresarial de Ibiporã (Aceibi).

Os cursos oferecidos são:

Introdução à Informática

Data: 12/03

Horário: 8h00 às 12h30

Assistente administrativo

Data: 11/03

Horário: 13h30 às 17h30

Secretariado Executivo

Data: 12/03

Horário: 8h às 12h30

Hotelaria e Recepção

Data: 12/03

Horário: 13h30 às 17h30

Como conquistar o seu emprego

Data: 13/03

Horário: 8h00 às 12h30

Inscrições: CTTI (Praça Ciro de Ibará de Barros n° 176)

Local de realização dos cursos: Unidade Básica de Saúde (UBS) La Fontaine Corrêa da Costa - Rua Ibrahim Prudente da Silva n° 2380

Vagas específicas para mulheres:

Secretariado Executivo

Data: 09/03

Horário: 13h30 às 17h30

Qualidade no atendimento: Recepcionista e telefonista

Data: 10/03

Horário: 8h às 12h30

Atitude Empreendedora

Data: 11/03

Horário: 13h às 17h30

Inscrições: CTTI (Praça Ciro de Ibará de Barros n° 176). Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h, sem intervalo de almoço

Local de realização dos cursos: Praça Pio XII

Orientações

Documentação: Cópias do CPF, RG e comprovante de residência

· Inscrições de menores de 18 anos precisam ser realizadas pelo responsável legal.

· No ato da inscrição é necessário fornecer endereço de e-mail.

Informações: 3178-2220/3178-0223