Festa Junina de Ibiporã tem recorde de público

No ano em que comemora 75 anos de emancipação política, Ibiporã realizou uma Festa Junina histórica. Cerca de 30 mil pessoas, do município e cidades da região, passaram pela Praça Pio XII, no período de 11 a 19 de junho, para participar da 44ª edição do evento.

Tendo como tema “o arraiá da nossa história”, a festa transformou a praça em um corredor histórico, lembrando as origens de Ibiporã e também a longa tradição da Festa Junina, que completa 44 anos – iniciou em 1977. Nos últimos dois anos o evento foi suspenso em função da pandemia de Covid-19.

Durante os nove dias de festa, os visitantes desfrutaram de uma variada programação artística, cultural e de lazer. As famílias se deliciaram com os comes e bebes típicos comercializados nas barracas das entidades; prestigiaram as quadrilhas apresentadas por alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas municipais; tiraram fotos na “Estação do Amor”. Já na “Estação Criança”, muita diversão para a garotada, com atrativos como pau-de-sebo, pescaria, passeio de trenzinho, cama elástica radical, passeio de mini-pônei e a “Fazendinha”, onde foram expostos vários animais de pequeno porte.

A festança foi animada todas as noites com shows musicais. No domingo (19), último dia do evento, a programação começou no final da manhã e se estendeu até a noite. A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, homenageou ex-secretários e diretores da Fundação Cultural de Ibiporã (FCI), os quais contribuíram para a evolução da Cultura de Ibiporã e para que a festa junina chegasse a ser o que ela é hoje.

Em seguida, houve o tradicional almoço e bingo da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família (APMIF), apresentação de quadrilhas de escolas municipais e o aulão de ritmos com os professores do Studio Pulsar, de Ibiporã. À noite, durante a cerimônia de encerramento das festividades, e na presença de autoridades municipais e estaduais, representantes das entidades e empresas apoiadoras, ocorreu a premiação em dinheiro das barracas escolhidas por voto do público como as mais decoradas (1º lugar – Pime (310 votos); 2º - APMIF (246 votos); 3º (212 - Rotary Club). Foram contabilizados 1281 votos válidos. Em seguida, fechando o arraiá da nossa história, o público cantou e dançou ao som de João Márcio e Fabiano.

Show de encerrameto com João Márcio e Fabiano

Estação Ibiporã

O arraiá recebeu os visitantes na “Estação Ibiporã”, decorada com o protótipo de uma locomotiva, e onde as pessoas mergulharam na história e se depararam com imagens e elementos rurais que lembraram a chegada das primeiras famílias. Depois passaram pelos “vagões da nossa história”, os quais trouxeram ambientes e paineis mostrando as transformações ocorridas ao longo dos 75 anos como Município.

Os ambientes exibiram fotos desde o período da derrubada da mata para o plantio de café (1936 a 1947), depois o da emancipação política e organização da cidade (1947 a 1972); na sequência, os novos bairros e o desenvolvimento urbano (1973 a 1997) e, por fim, o período de 1998 a 2022 – da franca industrialização e hoje uma cidade com os olhos voltados para o futuro, com ênfase na educação, na tecnologia e em serviços que garantam a qualidade de vida e o bem-estar da população. “Foi uma festa organizada, alegre, colorida e, sobretudo, segura. A PM não registrou incidentes graves. Foi um evento para a família ibiporaense e aqueles muitos que nos visitaram durante estes nove dias, e que registraram seus elogios ao trabalho desenvolvido”, ressaltou o prefeito José Maria Ferreira.

A secretária de Cultura e Turismo, Lourdes Narcizo, enfatizou que “organizar uma festa grandiosa e que este ano trouxe várias inovações foi desafiador, mas graças ao comprometimento e profissionalismo dos servidores, voluntários e parceiros entregamos tudo o que prometemos e estamos sendo muito elogiados. O conceito agradou os visitantes, pois as conquistas de Ibiporã foram celebradas com muita riqueza de informação, animação, belos cenários e também boas lembranças”, concluiu a secretária.

A realização é da Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio e colaboração das várias Secretarias Municipais, Departamento Municipal de Trânsito, Núcleo de Comunicação Social entidades e órgãos oficiais (Polícia Civil/Polícia Militar/Corpo de Bombeiros).

Entidades

Este ano nove entidades sociais e religiosas de Ibiporã participaram com as barracas, criando um ambiente todo especial, uma bela decoração e oferecendo comidas típicas e pratos deliciosos aos visitantes nos nove dias de festa.

A participação de entidades sociais de Ibiporã com as barracas gastronômicas é uma tradição de longa data da Festa Junina Municipal. Dessa forma, além de resgatar o folclore junino, o evento desenvolve o espírito comunitário, proporcionando maior integração entre as organizações do município. E toda a renda obtida com a festa fica com as entidades, para desenvolverem os seus projetos sociais.

Confira a relação completa:

Aceibi - Associação Comercial e Empresarial de Ibiporã

ACEI - Associação Cultural e Esportiva de Ibiporã

APMIF - Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família

Centro do Artesanato de Ibiporã

Conferência Vicentina da Capela Santo Alberico

Hospital Cristo Rei (HCR)

Paróquia Nossa Senhora da Paz (Igreja Matriz)

Pontifício Instituto das Missões para o Exterior (PIME)

Rotary Club de Ibiporã

