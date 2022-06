Festa Junina Municipal de Ibiporã termina neste final de semana

A 44ª Festa Junina Municipal de Ibiporã chega ao fim no próximo domingo, dia 19. O “Arraiá da Nossa História”, em homenagem aos 75 anos de emancipação política do município, iniciou-se no dia 11 e durante toda a semana reuniu um grande público na Praça Pio XII. A festa transformou a praça em um corredor histórico, lembrando as origens de Ibiporã e também a longa tradição da Festa Junina, que completa 44 anos – iniciou em 1977. Nos últimos dois anos o evento foi suspenso em função da pandemia de covid-19.

A programação do final de semana está repleta de atrações para toda a família. Os visitantes poderão se deliciar com os comes e bebes típicos comercializados nas barracas das entidades; prestigiar as quadrilhas apresentadas por alunos das escolas municipais; viajar no “Trem da Nossa História” (onde há uma locomotiva “puxando os vagões” que mostram as conquistas da cidade, nas várias áreas, desde a época da chegada dos colonos e da derrubada das matas, até os dias hoje. Tem até som e apito de trem na locomotiva...) e fazer selfies na “Estação do Amor”. Já na “Estação Criança” muita diversão para a garotada, tais como pau-de-sebo, pescaria, passeio de trenzinho, cama elástica radical, passeio de mini-pônei e a “Fazendinha”, onde estão expostos vários animais de pequeno porte.

Como nos demais dias, a programação será encerrada com um show musical. Hoje (18), é a dupla Jeann e Julio que sobe ao palco. No domingo (19), último dia do arraiá, o show será da dupla ibiporaense João Márcio e Fabiano. Os shows iniciam às 21 horas.

“A Praça Pio XII está muito bonita e convidativa. Estamos muito felizes em podermos nos encontrar novamente nesta festa tão especial que nossa cidade anualmente espera, com alegria. O conceito da festa tem agradado os visitantes, pois as conquistas de Ibiporã estão sendo celebradas com muita riqueza de informação, animação, belos cenários e também boas lembranças”, comentou o prefeito José Maria Ferreira e a secretária de Cultura e Turismo Lourdes Narcizo.

A 44ª Festa Junina Municipal é uma realização da Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio e colaboração das várias Secretarias Municipais, de nove entidades sociais que estão com barracas na festa e dos órgãos oficiais.

Confira a programação do final de semana:

Sábado (18)

15h - Abertura da Estação Criança

17h – Abertura do Trem da Nossa História

20h – Início da programação (Arena Shows)

20h10 – Apresentação/quadrilhas/escolas municipais

21h – Show com Jeann e Julio

Domingo (19 – último dia)

10h – Início da programação

Abertura – Estação Criança

Abertura do Trem da Nossa História

10h30 – Corrida do saco. Inscrições na Estação Cultura

11h – Homenagem do Arraiá

11h30 – Almoço mineiro do Arraiá (Estação APMIF)

12h – Música ao vivo no palco principal

13h20 – Apresentação das quadrilhas das escolas municipais

14h – Tradicional bingo da APMIF (compre a sua cartela na Estação APMIF)

16h – Aula do Arraiá para Todos (Studio Pulsar)

20h – Início da Programação Final

(Prêmio da Estação mais decorada)

(Video com os melhores momentos do Arraiá)

21h – Show com João Márcio e Fabiano

Realização: Prefeitura de Ibiporã / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Colaboração: APMIF/ Secretarias Municipais de Obras, Saúde, Finanças/ Administração/ Departamento de Patrimônio/ SAMAE / Departamento Municipal de Trânsito

Apoio: Polícia Militar/ Polícia Civil/ Corpo de Bombeiros