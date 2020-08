Ibiporã conquista sede própria para o Cadastro Único

Imóvel alugado pela Prefeitura na área central, oferecerá atendimento mais adequado e humanizado às pessoas inseridas no CadÚnico

Com o objetivo de oferecer um espaço maior e mais adequado para o atendimento aos beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Assistência Social, inaugurou na sexta-feira (14) uma sede exclusivamente para a prestação desse serviço.

A solenidade contou com as presenças do prefeito João Coloniezi, vereador Rafael da Farmácia, da secretária de Assistência Social, Ireny Sorge, da chefe do escritório regional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Deise Tokano, além de secretários municipais e servidores da Secretaria de Assistência Social.

A Prefeitura alugou uma casa na Rua 19 de Dezembro, área central, para realizar o atendimento a quem precisa fazer atualização cadastral, desbloqueio do benefício, revisão e averiguação do cadastro. “Entendemos que o Cadastro Único é a porta de entrada de diversos programas sociais e necessitávamos de um espaço maior e adequado para oferecer condições melhores de acolhimento a essas pessoas e também para os funcionários que trabalham no setor”, explicou Ireny Sorge.

Até agora, os atendimentos do CadÚnico eram feitos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com a prestação de outros serviços. “Com a pandemia de Covid-19, houve um aumento expressivo na procura pela inscrição no Cadastro Único e o espaço ficou ainda mais acanhado para acolher as pessoas. Na nova sede, será possível fazer um atendimento de mais qualidade, individualizado, humanizado, proporcionando o sigilo das informações prestadas pelos usuários”, ressaltou a coordenadora do CadÚnico, Franciely de Oliveira Mello.

Conforme Ireny, há uma demanda reprimida de cerca de 900 famílias que precisam atualizar ou ser inscritas no CadÚnico. Mais quatro profissionais foram integrados à equipe da Assistência Social para atender a estas pessoas que estão na fila para serem atendidas.

Parabenizando o trabalho desenvolvido pela equipe da Assistência Social, o prefeito João Coloniezi ressaltou a importância de prestar um bom atendimento à população. “Desejo que todos os servidores exerçam suas funções com amor, e, principalmente, acolhida, tratando o outro com empatia, dignidade e respeito”, concluiu o prefeito.

O Cadastro Único é um conjunto de informações que identifica e caracteriza famílias de baixa renda, permitindo que os governos municipais, estaduais e federal conheçam melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registrados dados como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. Também é por meio do Cadastro Único que estas famílias têm acesso a cerca de 20 benefícios, entre eles Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Tarifa Social de água, luz, Carteira do Idoso, Pro Jovem Adolescente, Benefício de Prestação continuada (BPC), entre outros. Devem estar inscritas no Cadastro Único famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou até três salários mínimos de renda mensal total.

Para garantir que estes e outros benefícios cheguem a quem precisa, a Prefeitura tem a função de inserir as famílias em situação de vulnerabilidade no CadÚnico. Até julho, 6.857 estavam inseridas no Cadastro Único, totalizando 17.322 pessoas, o que corresponde a 30% da população de Ibiporã. Uma média de 815 atendimentos são realizados mensalmente.

A unidade do CadÚnico está localizada à Rua 19 de Dezembro, 74. Centro. Por conta da pandemia de Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados mediante agendamento por telefone, cujo número será divulgado nos próximos dias. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Caroline Vicentini/NCPMI