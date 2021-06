Ibiporã: Hospital Cristo Rei vai receber R$ 100 mil por indicação do deputado Tercilio Turini 

O Hospital Cristo Rei, de Ibiporã, vai receber em breve um reforço de caixa de R$ 100 mil do Governo do Estado, para investimento em melhorias no prédio, como acessibilidade e outros serviços. O recurso foi conseguido pelo deputado estadual Tercilio Turini, num trabalho conjunto com o vereador Victor Carreri e apoio de outras lideranças.

O deputado esteve no hospital recentemente para comunicar ao diretor Paulo Bocois de Oliveira sobre a liberação dos recursos. “O Hospital Cristo Rei é muito importante na rede de saúde regional, atendendo Ibiporã e diversos municípios. Tem grande relevância pela quantidade de pacientes que recebe, a maioria pelo SUS. Por isso, precisa de atenção e investimento constante”, disse Tercilio Turini, ao lado da vice-prefeita Mari de Sá.

O deputado destaca a parceria com o vereador Victor Carreri, que solicitou o investimento no hospital. “Conheço o Victor há muitos anos, desde o tempo em que trabalhamos juntos no HU, eu como médico e ele como técnico de Raio X. Nossa atuação conjunta na saúde, principalmente para fortalecer a rede de atendimento do SUS, felizmente tem resultado em benefícios para a população de Ibiporã, Londrina e toda região”, afirma o deputado.

Tercilio Turini lembra que no ano passado também conseguiu o repasse de R$ 180 mil do governo estadual para compra de medicamentos, materiais e outros itens para o Hospital Cristo Rei. “Agradeço ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Saúde, Beto Preto, por atenderem os pedidos e investirem no atendimento à comunidade”, afirma.

Também acompanharam a visita os amigos Marcelo, do hospital, e Zé Roberto.