Ibiporã lança programação de sua 44ª Festa Junina – “O arraiá da nossa história!”

Uma das mais completas festas do norte do Paraná terá início no dia 11/06 e vai com programação diária até 19/06

No ano do seu jubileu de diamante, em que Ibiporã celebra as conquistas ao longo de seus 75 anos como Município, a 44ª Festa Junina Municipal de Ibiporã entra no ritmo da história para trazer muita riqueza de informação, animação, belos cenários e também boas lembranças para o público que visitar a Praça Pio XII, de 11 a 19 de junho.

O "Arraiá da Nossa História” vai transformar a praça central num corredor histórico nos nove dias de festa, lembrando as origens de Ibiporã e também a longa tradição da Festa Junina, que completa 44 anos – iniciada em 1977.

O arraiá celebrará a história da Terra Bonita desde a vinda das primeiras famílias, na década de 1930, quando chegavam e se dirigiam às propriedades rurais para iniciar a vida e os sonhos em torno do café. A maioria desembarcou na estação ferroviária, inaugurada em 1936, que foi o marco de chegada na cidade e o primeiro prédio público de Ibiporã.

Estação Ibiporã

Por esse motivo, o arraiá vai receber os visitantes na "Estação Ibiporã", onde as pessoas vão mergulhar na história encontrando imagens e elementos rurais que lembrarão a chegada destas famílias. Depois, passarão pelos "vagões da nossa história", que trarão ambientes e painéis que farão a exposição das transformações ocorridas ao longo dos 75 anos.

Os ambientes, com fotos desde o período da derrubada da mata para o plantio de café (1936 a 1947), na sequência a emancipação política e organização da cidade (1947 a 1972), posteriormente, os novos bairros e o desenvolvimento urbano (1973 a 1997) e, por fim, o período de 1998 a 2022 – da franca industrialização e hoje uma cidade com os olhos voltados para o futuro, com ênfase na educação, na tecnologia e em serviços que garantam a qualidade de vida e o bem-estar da população.

“Esta festa junina que vamos realizar compõe a tradição que desde 1977 faz parte da nossa história. Estamos preparando, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, uma festa especial para a família ibiporaense e para os nossos vizinhos, aqueles que sempre nos alegram com suas visitas e que convidamos mais uma vez a estarem conosco”, comentou o prefeito José Maria.

Entidades participantes

A participação de entidades sociais e religiosas de Ibiporã no comando das barracas gastronômicas também é uma tradição da tradicional festa junina de Ibiporã organizada pela administração municipal. Dessa forma, além do resgate ao folclore junino, o evento desenvolve o espírito comunitário, proporcionando maior integração entre as diversas organizações do município. E toda a renda obtida com a festa fica com as entidades, para poderem desenvolver seus projetos sociais.

Este ano, de maneira inédita, nove entidades estarão com barracas na Praça Pio XII, duas delas pela primeira vez: a ACEIBI e o Hospital Cristo Rei. Confira:

- ACEIBI / Associação Comercial e Empresarial de Ibiporã;

- ACEI / Associação Cultural e Esportiva de Ibiporã;

- APMIF / Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família;

- Centro do Artesanato de Ibiporã;

- Conferência Vicentina da Capela Santo Alberico;

- HCR / Hospital Cristo Rei;

- Igreja Matriz / Paróquia Nossa Senhora da Paz;

- PIME / Pontifício Instituto das Missões para o Exterior;

- Rotary Club de Ibiporã.

“A APMIF e a ACEI são aquelas que historicamente mais participaram das edições desta festa, as demais chegaram logo após, mas também dedicaram-se em suas presenças. Teremos neste 2022, aquelas de participação inédita, que vem, com alegria, somar à nossa festa, são elas: o Hospital Cristo Rei e a ACEIBI”, registrou o prefeito José Maria Ferreira.

Grade de shows

Shows e apresentações diárias na 44ª Festa Junina, de 11 a 19 de junho, a partir das 20 horas, na Praça Pio XII irão enriquecer as comemorações do mês junino com grandes nomes da música que receberão a família ibiporaense neste 2022:

11/6 - SÁBADO (ABERTURA) - FELIPE E FALCÃO

12/6 - DOMINGO (DIA DOS NAMORADOS) - MANU E GABRIEL

13/6 - SEGUNDA (DIA DO SANTO ANTÔNIO) - BÁRBARA FERRARI

14/6 - TERÇA – ATRAÇÕES LOCAIS NO PALCO

15/6 - QUARTA – VÉSPERA DE FERIADO - DAVI E FERNANDO

16/6 - QUINTA – CORPUS CHRISTI – ATRAÇÕES LOCAIS

17/6 - SEXTA – BANDA MADRY

18/6 - SÁBADO – JEANN & JÚLIO

19/6 - DOMINGO – ÚLTIMO DIA - JOÃO MARCIO & FABIANO

“A Praça Pio XII estará muito bonita e convidativa. Estamos muito felizes em podermos nos encontrar novamente nesta festa tão especial que nossa cidade anualmente espera, com alegria. Felizes em organizar, serão nove dias de programação e estaremos unidos mais uma vez. Esta é mais uma realização da administração municipal, por meio da secretaria de Cultura e Turismo”, concluiu o prefeito José Maria Ferreira.

NCPMI