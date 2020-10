Ibiporã: Para melhorar o atendimento, Prefeitura realiza troca do sistema de gestão

Durante a transição, serviço fica suspenso ao público e para emissão de NFS-e

O sistema ficará indisponível para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e também para atendimento ao público. Confira as datas!

A Prefeitura do Município de Ibiporã, através da Secretaria de Tecnologia e Informação (TI), informa à população que o Sistema de Gestão do órgão, que hoje é atendido pela plataforma Equiplano, passará por uma mudança. Por este motivo, no período de 26 outubro a 03 de novembro não haverá atendimento ao público retornando os serviços na quarta-feira dia 04.

Já para os emissores de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o sistema ficará inoperante a partir das 17h do dia 30 de outubro, até às 8h do dia 4 de novembro. Para não haver prejuízos, será permitida, posteriormente, a emissão de notas com datas retroativas pelo período de até cinco dias. Para os emissores de NFS-e com utilização de sistemas ERP, estes deverão utilizar a versão do XML com padrão ABRASF 2.03, a partir de 04 de novembro.

As empresas que não utilizarem esta nova versão, não conseguirão realizar a integração com o novo software de gestão municipal, implicando no não envio de notas fiscais ao município e consequentemente no fechamento da Declaração Mensal de Serviços (DMS). A troca de plataforma ocorre por conta da mudança de fornecedor de sistema, em que uma nova empresa ganhou o processo licitatório destinado à contratação de software de gestão.

Mais informações sobre a integração do ERP com o software de gestão municipal podem ser obtidas em http://atendimento.elotech.com.br/hc/pt-br/sections/360006947533-Integradores-

NCPMI