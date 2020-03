Ibiporã: Prefeitura comemora Mês da Mulher com várias atividades

Ações voltadas à prevenção e enfrentamento à violência e orientações sobre qualificação profissional, saúde e bem estar são algumas das atividades programadas

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Prefeitura Municipal de Ibiporã programou algumas ações visando à autonomia, valorização e capacitação para o mundo do trabalho, prevenção e enfrentamento à violência, e saúde e bem-estar das mulheres.

A programação inicia-se nesta sexta-feira (06) com a fala da gerente de proteção especial à mulher da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher da Prefeitura Municipal de Londrina, a assistente social Sueli Gualhardi. A servidora relatará a profissionais integrantes da rede de atendimento à mulher a experiência do município vizinho na formação da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual.

Foram convidados para a atividade, que será realizada das 8h30 às 11h30 no Centro de Convivência do Idoso Abílio de Paula (CCI), profissionais da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar), representantes da Secretaria Municipal da Saúde, dos Hospitais Cristo Rei e Santa Terezinha, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícias Civil e Militar. Segundo a secretária de Assistência Social, Lívia Suguihiro, o objetivo da atividade é fortalecer a rede de enfrentamento à violência e a prevenção em geral.

No domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Ibiporã participará do Encontro Mensal de Veículos Antigos e Customizados, promovido pelo Motor Clube de Ibiporã, na Praça Pio XII, com a realização de atividades voltadas à capacitação profissional, saúde e bem estar da mulher. A Secretaria Municipal de Saúde realizará aferição da pressão arterial, orientações sobre a coleta do preventivo, mamografia e teste rápido para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A equipe de Endemias também realizará um trabalho de prevenção à dengue. A Secretaria Municipal do Trabalho, em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob), divulgará os cursos de capacitação profissional ofertados gratuitamente no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), além dos cursos gratuitos online que serão realizados na próxima semana em Ibiporã no Expresso Instituto Sicoob. Os cursos de Secretariado Executivo, Qualidade no Atendimento: Recepcionista e Telefonista e Atitude Empreendedora terão vagas exclusivamente para o público feminino. Os participantes ao evento também poderá participar de uma aula de zumba.