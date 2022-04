Ibiporã: Sebrae Paraná apresenta planejamento do Ecossistema de Inovação

O documento traz um plano de ação de médio e longo prazos para fomentar o desenvolvimento local a partir da inovação em quatro áreas prioritárias

Na quarta-feira (6), o Sebrae Paraná formalizou a entrega do diagnóstico e planejamento do Ecossistema de Inovação de Ibiporã para a cidade. A cerimônia foi realizada no Cine Teatro Padre José Zanelli para autoridades locais, empresários e a população local. Na oportunidade, foram nomeados e certificados os membros da governança do ecossistema, que acaba de se formar. O evento foi encerrado com a palestra “Inovação e desenvolvimento das empresas e territórios”, do cofundador da Plataforma AAA Inovação, Allan Costa.

A partir da análise da vocação e potencial do município, e do levantamento de oportunidades e tendências de mercado, o documento traz um plano de ação de médio e longo prazos para fomentar o desenvolvimento local a partir da inovação em quatro áreas prioritárias: Agronegócio, Eletrometalmecânico, Químicos e Materiais e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O objetivo do ecossistema de inovação é apoiar o desenvolvimento de empreendimentos já instalados e também os novos negócios em todas as etapas, conectando-os aos ativos da cidade e região, assim como aos diferentes setores, academia e entidades. O planejamento foi construído pelo Sebrae Paraná em parceria com as autoridades locais e representantes da sociedade civil de Ibiporã.

O gerente regional do Sebrae no norte do Paraná, Fabrício Bianchi, destaca que as estratégias do plano de ação vão transformar Ibiporã em um ambiente mais favorável para negócios, além de promover o desenvolvimento econômico por meio da geração de emprego e renda. “Essa agenda relacionada a ecossistemas de inovação ocorre em Londrina e em outras cidades da região. São ações que demandam organização dos setores público e privado e que fazem com que a região se desenvolva com mais força e agilidade”, afirma.

A ideia, depois de consolidados, é criar um Sistema Regional de Inovação (SRI) que englobe as cidades de Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã e Arapongas. Na lista de ações presentes no planejamento estão, por exemplo, a implantação de pré-incubadoras, coworkings, aceleradora, criação de políticas públicas voltadas à inovação, eventos como hackathons e meetups, entre outras. O plano completo pode ser baixado pela população no site da Prefeitura de Ibiporã ou neste link.

O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, diz que uma das metas da sua gestão é fortalecer a economia da cidade e mais que dobrar o orçamento municipal em quatro anos. Para isso, decidiu buscar parcerias, esforço de inteligência e capacitação na área. Olhando o exemplo de Londrina, cidade que deu um salto de inovação nos últimos quatro anos, procurou apoio do Sebrae Paraná. “Vimos que não estávamos acompanhando esse passo da região. Então, resolvemos buscar assessoria capacitada para este trabalho”, conta.

Preocupado com a concentração da economia local em apenas um segmento, a indústria, o prefeito diz que o objetivo é buscar a diversificação de negócios para a cidade. “Temos que levar a capacidade de inovação para as nossas empresas e isso se faz com pessoas, a prefeitura não faz sozinha. Esse trabalho vai necessitar de acompanhamento, investimentos e muita dedicação do poder público e população, que se preocupa com o progresso de Ibiporã. É um caminho que nos levará a grandes resultados”, completa.

