Informações sobre o retorno das atividades escolares no ano de 2021

A Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as atividades escolares na Rede Municipal retornarão amanhã, 04 de fevereiro, de maneira não presencial, onde os alunos retirarão, na escola, o material com as atividades e as realizarão em casa. Na sequência, elas serão devolvidas na escola, com data agendada para correção. O objetivo desta metodologia de ensino é manter o vínculo do aluno com o conteúdo científico formal trabalhado em sala de aula.

Assim, permaneceremos seguindo os protocolos de combate à COVID-19 e respeitando a vida.

Nos dias 04 e 05 de fevereiro (quinta e sexta-feira), as famílias deverão entregar nas escolas os materiais escolares dos alunos, sendo:

Mínimo de 2 cadernos tipo brochurão;

1 caderno de cartografia e 300 sulfites;

Os cadernos do ano anterior que não foram utilizados poderão ser reaproveitados.

Os materiais de uso individual (estojo, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, apontador e borracha) devem ser deixados em casa enquanto as atividades forem não presenciais.

Nestes mesmos dias, as famílias receberão um cronograma das atividades referentes ao mês de fevereiro. O suporte aos pais ou responsáveis será disponibilizado por meio de aplicativo de transmissão de mensagens instantâneas WhatsApp Business e também em atendimentos presenciais pré-agendados. Haverá atendimento presencial para situações individualizadas de crianças em vulnerabilidade social e econômica ou com dificuldade de aprendizado ou, ainda, sem acesso à internet, entre outras situações específicas.

Para incrementar a metodologia de ensino a distância, em breve serão disponibilizadas videoaulas a serem gravadas por educadores e professores da Rede Municipal de Ensino. O conteúdo ficará disponível na página oficial da Secretaria Municipal de Educação - www.ibipora.pr.gov.br/educacao.

Horário de atendimento das escolas : De segunda a sexta-feira, das 08h às 12h /13h às 17h

Transferência

Conforme a Instrução Normativa 07/2020, inicialmente, a SME acolherá os requerimentos de transferência nos dias 1 a 5 de fevereiro apenas para os alunos oriundos de outras redes de ensino (outros municípios/países ou escolas particulares).

Para os requerimentos de transferência de alunos já matriculados em 2020 na rede municipal, será obedecida a seguinte organização:

a) Dia 08/02/2021 para solicitações de transferência de alunos matriculados no 1º ano;

b) Dia 09/02/2021 para solicitações de transferência de alunos matriculados no 2º ano;

c) Dia 10/02/2021 para solicitações de transferência de alunos matriculados no 3º ano;

d) Dia 11/02/2021 para solicitações de transferência de alunos matriculados no 4º ano;

e) Dia 12/02/2021 para solicitações de transferência de alunos matriculados no 5º ano

Segundo a instrução, caso o pedido de transferência seja deferido, a SME comunicará a instituição, que por sua vez entrará em contato com o responsável pelo aluno sobre a possibilidade da matrícula.

Já caso o pedido de transferência seja indeferido, a SME comunicará o responsável informando o motivo.

Calendário escolar

Conforme a Instrução Normativa nº 001, de 22 de janeiro de 2021, o calendário da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial terão 104 (cento e quatro) dias letivos no primeiro semestre e 96 (noventa e seis) dias letivos no segundo semestre, totalizando 200 (duzentos) dias letivos anuais.

Todas as modalidades de ensino deverão cumprir na íntegra as datas comuns a todas as atividades estipuladas no calendário para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, e EJA e Educação Especial.

I - Início e término do 1º semestre para os alunos: 04 de fevereiro a 09 de julho;

II - Início e término do 2º semestre para os alunos: 21 de julho a 17 de dezembro.

