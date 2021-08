Instituto de Previdência de Ibiporã publica Edital de Concorrência Pública para venda de lotes públicos

A licitação será realizada no dia 03 de setembro, às 09h

O Instituto de Previdência de Ibiporã, IBIPREV, publicou nesta semana, o Edital de Licitação na modalidade de Concorrência Pública, para venda de terrenos públicos.

A alienação dos bens tem como objetivo angariar receitas, passando a compor a carteira de investimentos do RPPS e obter rentabilidade.

De acordo com a justificativa da licitação, há existência de interesse público na alienação, uma vez que os bens imóveis se encontram em situação de desuso, sem qualquer utilização efetiva de natureza comum ou especial e sem perspectivas para eventuais utilidades futuras, já que as regiões em que se situam possuem equipamentos comunitários, que atendem as necessidades da população.

Para saber mais sobre o edital e a localização dos terrenos, acesse o portal da transparência ou CLIQUE AQUI.

A licitação será realizada no dia 03 de setembro, às 09h, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibiporã.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Departamento de Licitação, através do telefone 3178-8483.