José Maria e Mari de Sá são empossados prefeito e vice de Ibiporã

Acontecida em 1º de janeiro, a Sessão Solene ocorreu na Câmara Municipal da cidade e empossou também o novo Legislativo municipal

Eleito no pleito de 2020 para o seu quarto mandato como prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira (PSD), que será acompanhado no exercício do Executivo por sua vice, Maricélia Soares de Sá (PP), tomou posse no dia 1º de janeiro.

Em Sessão Solene, conduzida pela Câmara Municipal e realizada em seu Plenário, foram empossados respectivamente, os vereadores para a 18ª Legislatura, prefeito e vice-prefeita. Na sequência dos atos, passou-se à transmissão de cargo, onde o ex-prefeito João Toledo Colonieizi procedeu a entrega dos relatórios bancários de sua gestão e das chaves do prédio da Prefeitura Municipal, a José Maria.

Durante a cerimônia, foram seguidas estritamente todas as instruções de segurança e higiene para a prevenção à COVID-19. Estando de acordo com o Decreto Estadual nº 6294, de 03 de dezembro de 2020 e sua Resolução nº 1488/2020, o evento abriu as atividades de 2021, na primeira sexta-feira do ano.

José Maria foi eleito no dia 15 de novembro, em Ibiporã, com 69,05%, um total de 18.469 votos. O prefeito ainda registrou em seu discurso, durante a solenidade, três importantes pilares que norteiam os trabalhos, já iniciados, de sua administração. São eles: cuidar das pessoas, desenvolver a cidade e inovar na gestão.

Durante a Sessão Solene, os trabalhos foram inicialmente conduzidos pelo vereador e presidente anterior do Legislativo, Victor Divino Carreri (PSL), e após a eleição da nova Mesa Executiva, que atuará no biênio 2021/2022, foram concluídos por Pedro Luiz Chimentão (PODE), novo presidente.

O prefeito valorizou ainda, durante sua fala, a importância de administrar com resultados. José Maria salientou que sua gestão vem focada na aceleração econômica, pelo estímulo à industrialização; na promoção de uma cidade mais humana com excelência nos serviços públicos e em gerir os recursos com responsabilidade, compromisso e transparência.

“Vamos nos desdobrar para que todas as ações sejam executadas com amor, respeito, lealdade, e, sobretudo, senso de justiça e coerência na aplicação dos recursos públicos. Nossa administração será comprometida com resultados. Para tanto, conto com a participação e comprometimento da minha equipe, dos servidores e da família ibiporaense para a execução de um plano de retomada”, concluiu José Maria.

Ao final dos trabalhos, com a solenidade já encerrada, José Maria reuniu-se, no gabinete, com os secretários que farão parte da administração 2021-2024 e tratou sobre as realizações futuras da gestão.