Maiores de 18 anos já podem realizar cadastro prévio para vacinação contra a COVID-19

O cadastramento para o público de 18 a 59 anos, pode ser feito através do site da prefeitura de Ibiporã.

A prefeitura municipal de Ibiporã disponibilizou, ontem (02/06) o cadastro de vacinação contra a COVID-19, para aqueles maiores de 18 anos.

O cadastramento foi disponibilizado com objetivo de identificar a demanda por vacinas e planejar as próximas ações da Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização deste público iniciará somente após a conclusão da imunização dos grupos prioritários já iniciados e dependerá, mesmo com as estratégias já elaboradas pela cidade, do envio de doses pelos governos federal e estadual, e dos quantitativos destinados a Ibiporã.

Através do mesmo ambiente virtual que passou a atender, nesta tarde de quarta-feira, o público em geral, aquele cidadão com comorbidade da mesma faixa etária que ainda não se cadastrou, poderá também cadastrar-se.

