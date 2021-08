No gabinete, prefeito José Maria e equipe reúnem-se com Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex

Presença do secretário na última quarta-feira (04) gerou tratativas com o prefeito, acompanhadas por engenheiros diretores do DER/PR.

Fruto do bom relacionamento da administração municipal com o governo do Paraná, esteve em Ibiporã, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, acompanhado dos diretores do DER/PR, Alexandre Fernandes e Fernando Furiatti, e do superintendente do DER/PR em Londrina, Marco Aurélio Sguario e dos demais técnicos do Departamento de Estrada de Rodagem (DER/PR), acompanhados da chefe do Núcleo Regional da Casa Civil da região metropolitana de Londrina, Sandra Moya.

Reunidos com os secretários municipais, diretores da gestão e a vice-prefeita Mari de Sá, no gabinete do Executivo, o prefeito José Maria Ferreira promoveu, com Sandro Alex, tratativas referentes à terceira-faixa na PR-090, à Estrada dos Pioneiros e às adequações necessárias nos acessos à cidade, algumas das prioridades da gestão, que vem desde o início dos trabalhos de incentivo à industrialização, preparando, de maneira progressiva, a consolidação de Ibiporã como polo logístico no norte do Paraná.

Em fala, Sandro Alex registrou: “Eu havia prometido ao prefeito José Maria - a quem reconhecemos ainda como parte do nosso governo, homem que integrou o time de primeira linha do governo Carlos Massa Ratinho Júnior - que vamos aproveitar essa estreita ligação para trabalharmos cada vez mais.

A primeira demanda que ele nos trouxe foi o recape asfáltico e a revitalização da BR-369, um investimento de quase três milhões no trecho urbano da Avenida Prefeito Mário de Menezes aqui em Ibiporã, que realmente precisava desta ação, e numa soma de esforços, através desta parceria, realizamos.

Na sequência, recebemos do prefeito José Maria, pleitos como, a Estrada dos Pioneiros, a terceira faixa na PR-090, e outros importantes para a trafegabilidade na cidade e em seus entornos. Não são obras fáceis, mas o governador é parceiro, ele virá para Ibiporã devido aos grandes investimentos (no setor industrial) que estão gerando muitos empregos aqui, e virá por estradas revitalizadas. Trabalhamos para atender as expectativas.”

O prefeito José Maria Ferreira completou: “Apesar das dificuldades iniciais das administrações, nós estamos trabalhando com parcerias, como por exemplo, com Sertanópolis, através da prefeita Ana Ruth e dos empresários que estão em nosso Parque Industrial Nenê Favoreto, além daqueles que compõem nossos preparados espaços que geram emprego e renda, como o Condomínio Empresarial Ibiporã para a caminhada das ações em favor da segurança na PR-090, afinal, a boa infraestrutura e a boa logística são bens comuns.

Além disso, precisamos parabenizar o nosso estado e a nossa cidade. O governador Ratinho Júnior celebrou os quase 120 mil empregos gerados nestes primeiros seis meses, o maior dos últimos dez anos, e Ibiporã contribuiu com 750 novos empregos, estando 20% acima da média do Paraná. A cidade de Ibiporã também tem participado deste esforço de gerar emprego, criar oportunidades, gerar riquezas e fazer com que o nosso estado possa ter o desenvolvimento, e aí está o motivo dos nossos esforços pela qualidade das estruturas que possam fomentar e direcionar este desenvolvimento para cada vez mais além”, concluiu o prefeito.

A equipe da administração conversou com o secretário e fez seus pleitos. Estiveram presentes além de diversos secretários municipais, também os vereadores, Maria Galera, Dieguinho da Furgão, Ilseu Zapelini, Gilson Mensato e Rafael Eik Ferreira.