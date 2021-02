Nova sede administrativa da Polícia Civil de Ibiporã é inaugurada pela administração municipal e pelo governo do estado

Aconteceu na quinta-feira (28), a inauguração da sede administrativa da Delegacia de Polícia Civil de Ibiporã. Na solenidade, estiveram presentes autoridades municipais e estaduais. Foram elas: o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares; delegado geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, o delegado-chefe da Divisão de Polícia do Interior, Lanevilton Theodoro Moreira; o delegado-chefe da 10ª Divisão Policial de Londrina, Amarantino Ribeiro Gonçalves; o diretor Regional do Depen, Reginaldo Peixoto; o Comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, coronel Hilberaldi Correia de Lima, o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, a vice, Mari de Sá, o prefeito de Jataizinho, Wilson Fernandes; o delegado de Ibiporã, Dr. Vitor Dutra, os deputados estaduais Thiago Amaral e Cobra Repórter; e os vereadores do município que também prestigiaram o momento.

A unidade de Ibiporã fica na região central do município e faz parte da reestruturação das atividades da Polícia Civil. Com a mudança, a carceragem da delegacia passa para a gestão plena do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) e os policiais civis deixam de cuidar de presos e passam a atuar no seu papel constitucional, a investigação. O foco é melhorar a estrutura das delegacias para o bom relacionamento entre a sociedade e os policiais, conforme destacou o secretário Romulo Marinho Soares. “A Polícia Civil do Paraná poderá fazer o bom trabalho que tem feito que é investigar e dar pronta resposta a qualquer crime e elucidar problemas que acometam a sociedade. Por isso estamos focados em resolver esse problema o mais rápido possível, melhorando as estruturas das delegacias e transferindo as carceragens para o Depen”, explicou o coronel Marinho.

O diretor-geral da Polícia Civil destacou o trabalho do Governo do Estado e da Secretaria da Segurança Pública que resultou no convênio e nos termos de cooperação técnica para a obra. “Também agradeço a prefeitura e a sociedade de Ibiporã e todas as pessoas e outros órgãos que foram envolvidos nessa conquista para que a Polícia Civil pudesse avançar e, a partir de agora, poder desempenhar seu papel constitucional, o de investigação”, disse Rockembach.

A mudança da Sede Administrativa da Delegacia de Ibiporã de local é considerada um marco histórico para a cidade, o prédio da Cadeia Pública foi inaugurado em 1985, onde também funcionava a antiga delegacia. "Não obstante os esforços da equipe, tivemos muitos problemas na antiga carceragem - fugas por conta da superlotação, rebeliões. “Agora vamos ter uma melhor condição de trabalho. Muitos serviços que eram demandados pela movimentação de presos e outras atribuições da gestão da cadeia pública são repassados agora para o Depen. Antigamente, muitas vezes a pessoa era vítima de crime e, ao mesmo tempo, estava tendo ali a visitação dos presos. Era uma situação inconveniente para a população”, comentou o delegado Vitor Dutra de Oliveira.

Na oportunidade, o deputado estadual Thiago Amaral, após cumprimentar o prefeito José Maria, adjetivou sua competência como íntegra e reconhecida em todo o estado do Paraná. Além disso, falou sobre Ibiporã e a importância que a nova sede tem para os trabalhos da atuante Polícia Civil, no município.

“Ibiporã, sem dúvida alguma, é uma das cidades mais importantes da região metropolitana de Londrina. É uma cidade empreendedora, que tem exportado empregos para a nossa região e tem dado grandes exemplos de como fazer uma cidade avançar.

Com isso, naturalmente, a criminalidade também aumenta e é por isso que o investimento nas nossas forças de segurança pública e nas condições para a cidade de Ibiporã é essencial. E é por isso que essa nova sede administrativa, é um pensamento estruturado e dedicado à cidade, à população, mas principalmente, aos nossos policiais.

“Este é um grande momento, sim! Através dela vamos prover um atendimento digno para que os nossos agentes possam atuar e para que a população possa ser bem recebida quando precisar”, destacou o deputado Thiago Amaral.

Na sequência, em seu pronunciamento, o prefeito José Maria falou sobre a essencialidade de entregar à população um espaço adequado onde possa recorrer com tranquilidade.

“Nós sabemos o quanto e o que a nossa comunidade precisa, e é isso que garante o cumprimento do nosso trabalho! Este é um espaço digno, onde o cidadão será bem recebido e atendido, um lugal no qual os servidores possam prestar com dignidade o seu trabalho e fazer com que a segurança possa acontecer no nosso município.

Funciona também aqui, o Centro de Atendimento à Mulher de Ibiporã (CAMI), a identificação e o alistamento. Um conjunto de ações que facilitam a vida da população. Este local é importante, central e vem a calhar, pois ele proporcionará um melhor atendimento à população. O esforço de Ibiporã junto ao governo do estado é para que possamos ofertar a melhor segurança. Para que possamos crescer principalmente em qualidade de vida, também através dessa segurança. Em respeito à família, às pessoas, ao patrimônio e a Ibiporã”, concluiu o prefeito José Maria.

Investimentos

O investimento realizado pela Prefeitura de Ibiporã com aluguel do imóvel é no valor mensal de cerca de R$ 6 mil mensais.

Já o investimento realizado pelo Estado do Paraná para instalação da Sede Administrativa da Delegacia de Ibiporã foi de R$15.239 referentes à pintura de fachada e da parte interna, instalação do ar condicionado, adequação de espaço (cela) para recebimento de presos durante procedimentos de Polícia Judiciária, adequação de sala (cofre) para recebimento e guarda de objetos e drogas apreendidas, confecção e instalação de painel de identificação da sede administrativa e adequação da rede elétrica para suportar a carga de equipamentos.

A delegacia situa-se em área com 770 metros quadrados, na Avenida dos Estudantes, 1.046, contendo um sobrado em alvenaria medindo, de 443,73 metros quadrados, no centro da cidade de Ibiporã. No térreo há ampla sala na entrada com armário embutido, mais três salas com banheiro, uma sala de reuniões, cozinha com armários em dois ambientes, sala de jantar com estante, banheiro social, área de serviços e garagem para sete carros.

Expediente

A delegacia funciona durante o expediente, e fora deste horário os flagrantes serão encaminhados à central de flagrantes, mas sempre terá funcionários de sobreaviso para situações mais graves ligadas à investigação. Além disso, terá atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.

Horário de funcionamento

Delegacia - segunda a sexta-feira, das 8 às 12, e das 14 às 16 horas

Centro de Atendimento à Mulher de Ibiporã (CAMI) – segunda a sexta-feira, das 8 às 12, e das 13 às 17 horas. Telefone: 3178-0299

Junta Militar - segunda a sexta-feira, das 8 às 12, e das 13 às 17 horas. Telefone: 3178-0409.

NCPMI