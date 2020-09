Pontos de ônibus de Ibiporã ganham novos abrigos

Os pontos de ônibus de Ibiporã estão recebendo novos abrigos. Vinte já foram instalados em vias de grande movimento, tais como Avenidas Paraná, Ibrahim Prudente da Silva, Souza Naves, Estudantes, Rua 19 de Dezembro, Rua Alfredo Rodrigues e Clotário Portugal. No total, serão instaladas 100 unidades. A previsão da Prefeitura Municipal de Ibiporã é que outros 30 abrigos sejam instalados até o final do ano.

Os abrigos estão sendo colocados em pontos onde a estrutura é inexistente ou está muito deteriorada, priorizando bairros mais distantes do centro e avenidas com maior fluxo de pessoas. A empresa Metalflex, de Pinhais, vencedora da licitação, é a responsável pela confecção, fornecimento e instalação dos abrigos para pontos de ônibus.

O lote com 100 unidades foi adquirido pelo Município pelo valor de R$610 mil (R$6.100,00 cada unidade). Os abrigos medem 2,35m metros de largura, 3,50m de comprimento e 2,20 de altura, confeccionados em aço com solda MIG, pintura eletrostática, cobertura em telha galvanizada trapezoidal, banco de aço, instalado com concreto. Objetivando dar uniformidade ao mobiliário urbano, todos os abrigos são padronizados, facilitando a sua identificação pelos usuários e também se tornando um elemento estético a embelezar a cidade. “O modelo projetado também visa dar mais proteção, conforto, segurança e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo. As estruturas têm espaço para cadeiras de rodas, piso tátil para deficientes visuais e cobertura com formato que oferece maior proteção e evita o aquecimento excessivo”, explica o secretário de Obras, José Camilo de Souza.

Segundo o edital, os abrigos deverão ter prazo de garantia de 12 meses, contados a partir da data da implantação.

Caroline Vicentini/NCPMI