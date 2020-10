Prazo para obras no Cemitério São Lucas termina nesta quarta-feira (28)

Manutenção e lavagem com mangueira dos túmulos podem ser feitas até quarta-feira (28). Limpeza manual está autorizada até sexta-feira (30)

A Divisão de Cemitérios da Prefeitura Municipal de Ibiporã informa que o prazo para manutenção e lavagem com mangueira dos túmulos no Cemitério Municipal São Lucas se encerra amanhã (28). Já a limpeza manual, sem a utilização de mangueiras, com balde, pode ser feita até sexta-feira, dia 30.

No Dia de Finados, 2 de novembro, uma segunda-feira, o Cemitério Municipal funcionará das 7 às 18 horas. Em função da pandemia de Covid-19, não estão programados cultos e missas. A Divisão de Cemitérios ressalta que por conta do novo coronavírus, os visitantes devem prestar atenção a algumas mudanças trazidas com a pandemia. Seguindo os protocolos de biossegurança, todos os visitantes precisam obrigatoriamente usar máscaras de proteção facial para adentrarem ao cemitério; evitar levar crianças ou pessoas que estão nos grupos de risco para a Covid-19; evitar comer e beber dentro do cemitério. Totens com álcool em gel a 70% serão disponibilizados para a higienização das mãos.

Em relação às flores, a recomendação é que as pessoas retirem o plástico dos vasos de plantas, pois podem acumular água e ajudar na proliferação do mosquito da dengue. “Solicitamos que as homenagens sejam rápidas para evitar uma possível aglomeração, e, se possível, ir ao cemitério no final de semana, pois sabemos que no Dia de Finados o movimento será maior”, explica o coordenador, Lucas Roverato.

A segurança será reforçada e funcionários orientarão os visitantes sobre a localização dos jazigos. Anualmente, cerca de 40 mil pessoas visitam o Cemitério Municipal São Lucas no Dia de Finados. Este ano, contudo, a expectativa é que o público diminua para cerca de 25 mil, visto que muitos que prestam homenagens aos falecidos estão nos grupos de risco para a COVID-19.

O Cemitério Municipal São Lucas possui mais de 20.700 pessoas sepultadas.

Finados - Cemitério Municipal São Lucas.

Caroline Vicentini/Asimp