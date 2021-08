Pré-cadastro para acessar recursos da Lei Aldir Blanc já está disponível

Aos profissionais da área cultural de Ibiporã (pessoa física e jurídica), já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Ibiporã (www.ibipora.pr.gov.br) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) (www.cultura.ibipora.pr.gov.br) o formulário para pré-cadastro de interessados em acessar recursos remanescentes da Lei Federal 14.017/2020, de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc.

A Lei Aldir Blanc foi criada para socorrer profissionais e espaços culturais que foram obrigados a suspender suas atividades por conta das restrições provocadas pela covid-19. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é a responsável pela aplicação dos recursos, em Ibiporã.

O prazo para envio do formulário encerra-se às 17 horas do dia 11 de agosto.

Este pré-cadastro tem por objetivo mapear as modalidades culturais desenvolvidas por ibiporaenses, identificar quantos profissionais da área da cultura têm a pretensão de se inscrever no fomento e quais áreas de atuação no setor cultural. Tais informações vão subsidiar a elaboração dos novos editais, para concessão dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc do ano de 2020.

A partir da análise dos pré-cadastros, os editais serão publicados e estarão disponíveis para inscrição das propostas. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Luciano Betiate, o objetivo da Secretaria é fazer o repasse da totalidade dos recursos disponíveis: “Isso se dará de forma aberta e transparente, como deve ser a coisa pública. Os editais serão descritos conforme o perfil do artista ibiporaense, de forma a abraçar um número maior de artistas e fomentar as várias modalidades de arte e cultura existentes no município”, informou.

De um saldo total de R$ 411.168,98 mil, aproximadamente R$ 195 mil foram repassados aos artistas da cidade no ano de 2020. O saldo remanescente - pouco mais de R$220 mil em valores atualizados – será distribuído este ano à classe artística do município, seguindo as regras de acesso.