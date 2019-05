Prédios públicos ganham mais 360 câmeras de segurança

Equipamentos somam-se às 262 já em funcionamento e serão instalados em 31 prédios públicos. Prefeitura de Ibiporã investiu R$360 mil nas câmeras de monitoramento

Com o objetivo de proteger o patrimônio público e oferecer maior segurança aos servidores e à população, a Prefeitura Municipal de Ibiporã adquiriu 380 câmeras de monitoramento que estão sendo instaladas em 31 prédios públicos, tais como escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e também do lado de fora, voltadas para a rua. Todos os equipamentos têm resolução em HD, e sensor de movimento e infravermelho para filmar à noite. Algumas possuem conexão via IP.

O governo municipal investiu R$360 mil na aquisição dos equipamentos. Segundo a secretária de Tecnologia da Informação (TI), Janaine de Brito, a empresa Comando, de Ibiporã, vencedora da licitação, iniciou a instalação das câmeras na semana passada, e, segundo o contrato, tem prazo de um ano para concluir o serviço. Já a manutenção, será de responsabilidade dos técnicos do município. Todas as câmeras ficam dentro de uma espécie de gaiola para protegê-las contra o vandalismo.

Duzentas e sessenta e duas câmeras já estavam instaladas nos prédios públicos de Ibiporã. Com o reforço das 380, são 642 câmeras fazendo o monitoramento. Nove supercâmeras que estavam em manutenção foram reativadas e colocadas em pontos estratégicos da cidade.

Por enquanto, as imagens são gravadas e armazenadas pela Prefeitura, mas existe um projeto de parceria com a Polícia Militar (PM). “A ideia é que exista um Centro de Controle Operacional na sede da PM, em Londrina, que receberá as imagens online, via VPN, e em tempo real”, explica o prefeito João Coloniezi.

Segundo o comandante da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente Marcos Paulo Rodrigues, a parceria com a Prefeitura será muito importante para subsidiar os trabalhos das Polícias Civil e Militar. “Já temos uma equipe da PM que está em contato direto com os responsáveis na Prefeitura e qualquer informação necessária é repassada ao nosso sistema de inteligência. As novas câmeras, principalmente as que estão direcionadas para as ruas, serão muito importantes para auxiliar em nosso trabalho preventivo e também nas investigações criminais”, ressalta Rodrigues.

Caroline Vicentini/NCPMI