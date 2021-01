Prefeito e vereadores de Ibiporã tomaram posse ontem

José Maria (PSD) tomou posse ontem (1º) como prefeito de Ibiporã (PR). Além dele, 9 vereadores assumiram o cargo; eles foram eleitos em 15 de novembro.

O prefeito José Maria Ferreira tem 69 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de aposentado e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 875.278,05. Já a vice Mari de Sá (Maricélia Soares de Sá), do PP, tem 42 anos, é solteira, declara ao TSE a ocupação de vereadora e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 187.418,69.

Veja quem são os vereadores que assumiram ontem:

Maria Galera, do PTB; Victor do Hospital, do PSL; Ilseu Zapelini, do PSD; Dieguinho da Furgão, do PSD; Rafael Eik Ferreira, do PSD; Augusto Semprebon do Judô, do PP; Chimentão, do Podemos; Gilson Mensato, do PL e, Rafael da Farmácia, do MDB.

A maior bancada da Câmara será do PSD, com 3 vereadores. Os vereadores de Ibiporã vão representar 55.131 habitantes. A cidade paranaense tem um PIB de R$ 2.437.417.702,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,726, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).