Prefeito José Maria apresenta aos servidores do SAMAE, novo diretor-presidente

Gustavo Toneli de Sá, então Secretário Municipal do Trabalho, deixa a pasta para assumir a presidência da autarquia

Apresentado aos servidores na segunda-feira (14), o novo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, é Gustavo Toneli de Sá.

Já conhecido por sua atuação à frente da secretaria do Trabalho na atual administração do prefeito José Maria Ferreira, Toneli assume agora outra importante frente, em Ibiporã. A missão de conduzir a autarquia, referência nos setores de saneamento e abastecimento.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Ibiporã, com pouco mais de cinco décadas de atuação, colocou, durante seu tempo de existência, Ibiporã no topo da eficiência nas ações.

“Precisamos modernizar o SAMAE em termos de controle, processos e dimensionamento das perspectivas futuras no consumo de água. Tudo isso faremos de maneira estreita com a Secretaria Municipal de Planejamento”, registrou o prefeito José Maria Ferreira, oportunidade na qual também destacou, que além do acompanhamento das ações da autarquia pelo gabinete, que estará semanalmente presente no SAMAE para tratativas, debates, atendimentos e troca de experiências com os servidores.

Apresentado pelo chefe do Executivo e recebido pelos servidores em solenidade realizada no SAMAE, Gustavo Toneli de Sá é contador graduado, especialista em contabilidade e controladoria empresarial, atuando na análise, gestão de processos, operacionalização e ação.

Gustavo Toneli de Sá, novo diretor-presidente do SAMAE apresentado na segunda-feira (14) aos servidores da autarquia

“Esta é uma nova missão que assumimos, e é por isso que agradeço a todos pela recepção; ao prefeito José Maria pela confiança e conto com cada uma e cada um de vocês. O SAMAE é referência, está sempre de prontidão, e juntos faremos ainda mais. Estamos aqui para somar”, disse em discurso, o novo diretor-presidente.

A equipe diretiva do SAMAE também compôs o ato solene. Em discurso, Hélio César da Silva, diretor financeiro e contábil que interinamente responde pela autarquia até a nomeação de Toneli, comentou: “estar a frente de um Serviço como o SAMAE é uma enorme alegria, é realizar e visualizar os resultados, é contribuir. Ficamos felizes com sua chegada, Gustavo. Conte conosco”, registrou o diretor.

Hélio Cesar da Silva, diretor financeiro e contábil, responde interinamente pelo SAMAE até a nomeação do novo diretor-presidente

Alexandre Pansardi Casagrande que passará a atuar como diretor técnico, registrou: “seja bem-vindo, Gustavo. Neste ano do jubileu de diamante da nossa cidade temos muito a realizar. O SAMAE é um serviço sério, de referência e assim manteremos. Conte com os servidores do SAMAE.”

Alexandre Pansardi Casagrande passará a atuar como diretor técnico do SAMAE

Estiveram presentes nesta apresentação, servidores do SAMAE, a vice-prefeita Mari de Sá; os secretários Juarez Afonso Ignácio, de administração, gestão de pessoas e chefe de gabinete; Manoelino de Carvalho, do desenvolvimento econômico; Junior Frederico Aliano, da tecnologia da informação; Rômulo Fernandes, procurador geral; José Aparecido de Abreu, ouvidor e Kleverton Librais, controlador no município.

No anúncio feito pelo prefeito José Maria estiveram presentes servidores do SAMAE, secretários e a vice-prefeita Mari de Sá

O engenheiro Nelson Hidemi Okano, diretor-presidente desde janeiro de 2021 foi cumprimentado, na sexta-feira (04), pelo prefeito e servidores da autarquia, também com mensagens de agradecimento por seus bons serviços, quando deixou oficialmente o cargo por motivos particulares. Toneli assume oficialmente o SAMAE ainda nesta semana. O prefeito José Maria fará em breve a escolha do novo(a) Secretário(a) Municipal do Trabalho.