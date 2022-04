Prefeito José Maria assina termo de convênio com Governo do Paraná pela vinda de recursos para pavimentação da estrada Água das Abóboras

Os mais de 4,2 km de extensão devem receber pavers. Duráveis, de simples manutenção, que suportam grandes dimensões e pesos de equipamento, facilitarão a vida do agricultor, das famílias e incentivarão inclusive o turismo rural.

Nos mais de R$3 milhões disponibilizados pelo Governo do Paraná, serão somados também a eles, uma contrapartida superior a R$1,2 milhão advinda do Município. Reuniões vêm acontecendo, desde o ano passado, com os agricultores da região e aqueles lindeiros que utilizam daquela estrada, as tratativas aconteceram para identificação das necessidades e desenvolvimento dos planos de ação.

"O que acontece aqui hoje é mais uma parceria do Governo do Estado do Paraná com o município de Ibiporã, pelo trabalho do prefeito José Maria, além do pleito, do incentivo e do apoio do deputado Evandro Araújo. Hoje, liberamos recursos para a pavimentação da estrada Água das Abóboras", registrou o Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

A assinatura aconteceu na sede da Sociedade Rural do Paraná na quinta-feira (07), e estiveram presentes o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o deputado estadual, Evandro Araújo; a Chefe do Núcleo Regional da Casa Civil de Londrina, Sandra Moya, a equipe do IDR - Paraná e os vereadores, Diego Barbosa da Fonseca; Rafael Eik Ferreira; Maria Galera e Augusto Semprebon.

"Todo o assessoramento e a definição de área aconteceram de maneira muito bem feita e em tempo recorde, agradeço ao Barreto e à equipe do IDR-Paraná, isso tudo nos proporcionou hoje estar aqui. Nosso muito obrigado ao deputado Evandro Araujo por nos apoiar neste pleito, que torna-se realização, e ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior pelo apoio do Governo do Paraná a Ibiporã", registrou o prefeito José Maria Ferreira.