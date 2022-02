Prefeito José Maria Ferreira assina contrato para inserção do sistema de ensino da robótica na rede municipal de Ibiporã

Em rápida solenidade no gabinete, chefe do Executivo e secretariado participaram do ato

O prefeito José Maria Ferreira assinou na manhã desta quinta-feira (10), o contrato que viabiliza a inserção do sistema para o ensino de robótica em Ibiporã, a partir do fundamental I, método preparado para auxiliar no dia a dia do professor e tornar as aulas dinâmicas, interativas e funcionais, além de fortalecer e inovar no ensino da rede municipal, através de laboratório e prática.

“Equipamentos, apostilas, metodologia, aprimoramento dos conhecimentos do professor e do aluno para ingressarem neste universo do aprendizado da robótica. É colocar Ibiporã entre os melhores municípios em condições de acessos à tecnologia”, afirmou o prefeito José Maria.

para proporcionar o crescimento das habilidades de memória, atenção, percepção, habilidade motora e muito mais. Sobre o ato, comentou o secretário de Educação, Antonio Prata Neto:

“Agradecemos a administração pelo incentivo, impulsionamento e protagonismo em metodologias que revolucionam, inovam e nos fazem avançar também na Educação. Estamos preparando as crianças para a vida real, na prática”, registrou o secretário.

Somou-se também ao ato da assinatura do contrato, a autorização do empenho para aquisição de dois ônibus para suporte à Educação e transporte das crianças, mais uma ação de investimento no presente e no futuro por meio do seguro caminho do conhecimento.

“Olho para Ibiporã e para o futuro, com entusiasmo. Olho para Ibiporã com a certeza de que, no futuro, teremos espaços de conhecimento, espaços para criarmos tudo aquilo que nos fará uma sociedade mais completa”, concluiu o prefeito José Maria Ferreira.

NCPMI