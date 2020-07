Prefeitura abre teste seletivo para assistente social, psicólogo e cuidador social

Profissionais atuarão em projetos da Secretaria de Assistência Social durante o período de enfrentamento à Covid-19. Inscrições encerram-se no próximo domingo (02/08)

A Prefeitura Municipal de Ibiporã está com inscrições abertas para o Teste Seletivo Simplificado para contratações temporárias que objetivam selecionar candidatos para função pública de Assistente Social, Psicólogo e Cuidador Social, o qual será regido pelas normas estabelecidas no edital 072/2020, disponível na página oficial do Município, no site www.ibipora.pr.gov.br e no mural da Prefeitura Municipal, para atender ao excepcional interesse público de enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus.

As contratações serão por um período de 120 (cento e vinte dias). A prorrogação dependerá de autorização específica.

São duas vagas, mais cadastro de reserva, para Cuidador Social, com salário de R$ 1.875,75, para 40 horas semanais. Os requisitos exigidos para o cargo são Ensino Médio completo, conhecimento em informática e carteira de habilitação - categoria B. Uma vaga, mais cadastro de reserva, para Psicólogo, com salário de R$ 4.656,98, para 40 horas semanais. Para o cargo é necessário curso superior completo em Psicologia e registro no conselho regional da categoria. E ainda uma vaga, mais cadastro de reserva, para Assistente Social, com curso superior completo em serviço social e registro no conselho regional da categoria. O salário é de R$ 3.492,72 para 30 horas semanais.

O pedido de inscrição no Teste Seletivo Simplificado deverá ser efetuado no período compreendido entre as 18 horas do dia 29 de julho de 2020 até as 23horas e 59 minutos (fechamento do sistema) do dia 02 de agosto de 2020, observado o horário de Brasília, somente via Internet, no endereço eletrônico http://www.ibipora.pr.gov.br, por meio do qual está disponível o link formulário de inscrição cujos campos deverão ser integralmente preenchidos pelo candidato para realização da inscrição.

A seleção será constituída de prova de títulos e avaliação de currículo de caráter classificatório. Toda documentação para análise e avaliação deverá ser enviada no ato da inscrição em campo específico do formulário, em arquivo único, limitado em 10Mb por inscrição, em formato “.pdf”.

O edital completo consta em http://portaltransparencia.ibipora.pr.gov.br/concurso.

