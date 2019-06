Prefeitura adquire dois micro-ônibus escolares

Investimentos municipais foram de R$453.100,00. Renovação da frota objetiva proporcionar maior segurança, qualidade e conforto aos estudantes

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Educação, adquiriu mais dois novos micro-ônibus escolares. Os veículos, da marca Mercedes Benz, com 44 lugares cada, equipados com poltrona elevatória para o transporte de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, e toda segurança necessária exigida pela legislação para transporte escolar, custaram R$453.100,00 (R$226.550,00) cada e foram adquiridos com recursos municipais por meio da adesão a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Como o governo federal adquire uma maior quantidade de veículos o custo é inferior. ´Pegando carona’ nesta licitação, fizemos uma economia superior a R$150 mil”, revela o prefeito João Coloniezi.

Os veículos são um reforço para atender a demanda no transporte de alunos e tem como objetivo proporcionar maior segurança, qualidade e conforto aos estudantes ibiporaenses e aos motoristas. “Estes micro-ônibus substituirão outros dois cuja vida útil, que é de 10 anos, está vencendo. Como o nosso objetivo é a renovação da frota, a proposta é adquirir dois ônibus a cada dois anos”, explica o prefeito.

Com a compra dos novos veículos, a frota a ser utilizada no transporte escolar para a ser de 14 ônibus, quatro micro-ônibus e oito vans, além de 10 ônibus terceirizados. Cerca de dois mil alunos das escolas municipais e colégios estaduais são transportados diariamente pelo Município.